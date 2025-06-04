不必看雇主辦訓意願 勞動部開放無薪假勞工申請訓練津貼

根據勞動部最新數據，全台實施減班休息（俗稱無薪假）事業單位達155家、2831名勞工。勞動部長洪申翰今於立院衛環委員會表示，提供減班休息勞工訓練津貼的充電再出發訓練計畫，不再受限雇主辦訓意願，即起已開放個別勞工申請，勞工可自行參加勞動部各分署開辦課程，就能領津貼，補貼收入減損。

洪申翰表示，減班休息家數、人數確實微幅上升的趨勢，勞動部透過特別條例150億元、就保基金做好相關因應，包括提供薪資補貼的僱用安定措施、訓練津貼的充電再出發等措施，接下來若減班休息擴大，能補貼勞工的收入減損。

他進一步說，現在實施減班休息的事業單位以製造業較多，其中幾個特定產業增加幅度多一點，勞動部都有密切監測，並主動跟工會、產業座談。

劉建國說，2008年金融海嘯時，全國總共580多家事業單位實施減班休息、衝擊高達24萬名勞工，這次美國對等關稅具高度不確定性，必須做好準備。他也詢問目前通報實施的155家事業單位裡，有多少申請僱用安定措施、充電再出發措施？

洪申翰坦言，因雇主意願不高，目前申請的事業單位不多，總共7家事業單位申請充電再出發，30家申請僱用安定措施。但他強調，勞動部已開放讓勞工個別申請，不一定要透過雇主辦訓，勞工也有機會參訓、領取訓練津貼。

洪申翰說，過去充電再出發計畫，必須是勞工參加雇主開辦的訓練課程，才能領取訓練津貼，如果雇主沒有辦訓意願，就會影響到勞工權益，但現在勞動部、地方政府會主動聯繫減班休息的勞工本人，勞工可參加勞動力發展署各分署自辦的訓練課程，一樣可申請每小時190元的訓練津貼。

此外，勞動力發展署署長黃齡玉說，過去雇主只能擇一申請僱用安定措施、充電再出發，近期也將放寬雇主可同時申請，法制作業正在進行中。

劉建國說，若無法達到5成實施減班休息的事業單位申請相關措施，就代表措施不具吸引力，勞動部應大幅修正內容，他要求勞動部一個月內將相關調整計畫呈報給委員會。