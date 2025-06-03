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行政院長卓榮泰宣布 公職獸醫師不開業獎金每月最高3萬元

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
公職獸醫師人力荒惡化，賴清德總統6日指示農業部研擬發給獸醫師不開業獎金，設法留才。圖為獸醫師蔡志鴻（左）為寵物狗抽血。記者潘俊宏／攝影
公職獸醫師人力荒惡化，賴清德總統6日指示農業部研擬發給獸醫師不開業獎金，設法留才。圖為獸醫師蔡志鴻（左）為寵物狗抽血。記者潘俊宏／攝影

為改善公職獸醫人力短缺，行政院長卓榮泰3日宣布，6月1日開始將提供每位公職獸醫師（佐）每月1萬到3萬元的不開業獎金，實際行動改善薪資結構，縮小與民間獸醫薪資差距，讓優秀人才安心留任、樂意投入。

卓榮泰表示，獸醫師不僅守護動物健康，更直接影響公共衛生安全與經濟發展。回顧1997年口蹄疫爆發，帶來重創我國經濟的慘痛教訓。到之後嚴守非洲豬瘟，控制禽流感、狂犬病等每一場防疫戰役，背後都有一群公職獸醫師默默堅守崗位的身影。

卓榮泰表示，但是隨著防疫、檢疫與動保業務日益繁重，加上民間獸醫市場薪資吸引，造成公職獸醫人才流失，已嚴重威脅防疫體系穩定。因此，賴清德總統和自己都認為，照顧好防疫第一線人員，才能穩固畜牧產業發展，守護人民與動物的健康安全。

薪資 獸醫師 卓榮泰

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