戶外熱危害專案勞檢啟動 最高風險未防護即開罰

高溫炎熱夏季來臨，勞動部職業安全衛生署6月啟動熱危害專案勞檢，若戶外熱危害等級達最高風險，雇主又未預防，將立即開罰新台幣3萬至30萬元，不再給限期改善機會。

近年因全球暖化趨勢，夏季高溫不斷，戶外工作者在烈日下工作易增熱傷害、熱危害風險，包含營建業、景觀設施等工程工人都是高風險族群。

勞動部職業安全衛生署針對戶外熱危害職業，6月啟動全台熱危害專案勞檢，近日也已經發文給相關戶外工作者公協會等，提醒注意戶外工作熱傷害風險。

職安署職業衛生健康組長張國明告訴中央社記者，熱危害專案勞檢6月啟動，今年預計檢查230場次，要求雇主必須做好預防措施。

張國明也說，過往查到雇主沒有做好預防設施，因法規要求限期改善後才能開罰，當遇到工期較短工程時，往往無法實質約束雇主做好預防責任，因此去年8月已經修改法規。

張國明指出，今年起熱危害勞檢，若戶外作業熱危害風險達最高等級、雇主又若未做好預防，將立刻開罰3萬到30萬元，不再有限期改善。

張國明表示，雇主因應極端氣候應做好預防措施，包含設置防止熱危害的必要設備，也增訂戶外作業熱危害風險達最高等級時，應設置具備遮陽及可以降低作業環境溫度的設備，像是架設遮陽網及細水霧等，並應提供陰涼休息場所及充足飲用水。

根據職安署統計，去年熱危害專案勞檢開罰20場次，共計罰鍰84萬元。