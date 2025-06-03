加薪留才 公職獸醫師每人每月增最高3萬元不開業獎金

行政院核定自今年6月1日起，公職獸醫師每人每月將增加新台幣1萬元至3萬元的不開業獎金。農業部表示，盼加薪拉近公職獸醫師與民間動物醫院獸醫師的薪資差距，以達到長期留才、攬才目的。

農業部說，公職獸醫師在維護動物健康、促進畜牧產業發展及確保肉品安全方面扮演著不可或缺的角色。在1997年口蹄疫爆發時，豬肉外銷中斷，國內豬價暴跌，導致我國整體經濟損失高達新台幣1700億元。隨著口蹄疫非疫區地位的維持、非洲豬瘟的成功阻絕、推動豬瘟撲滅工作，到禽流感與狂犬病疫情的控制，公職獸醫師的專業貢獻對我國的農畜產業及公共衛生安全具有深遠影響。

然而，近年來隨著防疫、檢疫及動物保護等業務持續增加，公職獸醫師工作負擔日益加重，加上民間獸醫市場活絡薪資優渥，公職薪資競爭力不足，導致人才持續流向民間動物醫療，已對動物防疫體系穩定性構成嚴重威脅。

農業部表示，賴清德總統與行政院長卓榮泰長期關心我國公職獸醫師人力短缺，力挺農業部研擬設立「公職獸醫師（佐）不開業獎金」，以提升公職獸醫師薪資待遇、穩定人力結構，避免基層動物防疫人員流失，透過強化基層獸醫師人員薪資結構，確保第一線防疫人力的穩定。

農業部說，動物防疫檢疫攸關產業發展與公共健康，以獎金制度強化公職獸醫師留任誘因，是確保畜牧產業發展與食安維護的關鍵因素。