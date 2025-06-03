面試被問有應徵其他間怎麼回？ 他「1句封神」拿到5間offer
畢業季來臨，不少大學生即將踏入職場面試，一名網友分享，近期參加面試時，被面試官問到「還有面其他間嗎？」，讓他不解問這題的用意是什麼？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「面試時被問『有面其他間嗎』？」為題，指出近期參加公司面試，被主管問到「還有沒有面其他間？」，雖然當下老實回答，但想了很久，還是不清楚主管為何會問這題，讓他好奇發問「這個問題的用意是什麼？」
貼文一出後，不少網友都表示「問這個代表有戲，如果不要你才不會問」、「用意是看忠不忠心？」、「打聽現在求職市場的消息而已啊」、「看求職者看重哪些點，來了解公司給出去的條件有沒有競爭力」、「通常都是人資在問的，了解人選的面試狀況，看offer什麼時候給比較合適」、「想知道你有沒有其他offer，大概可以等多久」。
此外，也有不少過來人分享自身經驗，指出「我都把有面的一間一間講出來，已經拿到口頭offer的也講，讓他知道自己是有行情的，最後再補一句但貴公司是我的第一志願，戰果面6間，5間拿到offer」、「我建議是老實講，但你要補充或表現出想來目前這間公司的樣子，把扣分項轉成加分項」、「我都老實講自己有哪些公司的offer，營造自己有很多人要反而是好的，人都喜歡稀缺的事物」。
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