離開餐飲業是對的！他任台積電技術員4年破百萬年薪 「1年飛日韓3次」

一名在台積電擔任技術員的網友，近日分享其5年工作心得與薪資成長經歷，從最初被罵到懷疑人生到年薪突破百萬，1年還可以去日韓玩個2、3次，雖然要輪夜班很辛苦，但所幸半年才更換一次作息，他表示對目前的生活感到相當滿意。

該名技術員於Dcard表示，畢業後曾在餐飲業內場工作，但因不堪高壓與長工時，決定轉行至科技業。經過面試後，他選擇了台積電技術員職位，並開始了「做二休二」的輪班工作模式，相較於過去餐飲業的「六休一」與雙頭班安排，「做二休二只需請兩天假即可連休六天，非常適合規畫家族旅遊」。

原po表示，月薪日班約為3.6萬元，夜班則約4.5萬元，還有分紅與加班津貼。他回憶第1年因工時與加班較少，年收入約60至70萬元，第2年分紅提升後達80多萬元，第3年接近90萬元，第4年因考績優異且升職，收入突破百萬，達到約110萬元。

今年是原po工作的第5年，他坦言，相較於產線工程師需要承擔更大的責任與壓力，技術員的職位更適合自己，工程師的薪資可能達到2、3百萬，但他們需面對假日值班、大小夜會議等挑戰，「對我來說，每月僅需上班15天，雖然是12小時，但一年有將近200天的休假，這樣的薪水該知足了」。

不少人看完也紛紛回應，「技術員真的是cp值最高的職位」、「確實腳麻走不掉了，真的是做完二休二無法回去做常日班」、「恭喜版主，我也是入職技術員，目前將滿3年，去年底的績效也很好，真的覺得撐過之後做得很舒適，做二休二出國真的太方便」、「看得我這個本科碩士，都想去做了」。

但也有人好奇這樣請假出國遇到國定假日是否會很麻煩，或是和親友時間很難搭上？原po也回應指出，「常日班可以從除夕放到初五甚至初七，其他連假台積全部都有放還更多，當天依規定不去公司是沒問題的，9天旅程來說，二休二只需要請兩輪=4天，可休10天」。