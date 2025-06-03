影／台積電股東會前 工傷協會抗議未積極改善工安

許多人在工作後，可能因為興趣不合，或是薪資不如預期，會選擇轉職。日前就有一名網友表示，他原本讀私校財金系，後來努力轉職為網路工程師，分享加薪的心路歷程，不少人看完直呼「恭喜轉職成功」。

2025-06-02 19:01