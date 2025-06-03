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影／台積電股東會前 工傷協會抗議未積極改善工安

攝影中心／ 記者季相儒／新竹即時報導
南科台積電十八A廠安裝管路時身亡的黃信壹姐姐發表聲明。記者季相儒／攝影
南科台積電十八A廠安裝管路時身亡的黃信壹姐姐發表聲明。記者季相儒／攝影

台積電今天在新竹喜來登舉行股東會，工傷協會在門口舉行記者會，表達不滿在台積電從2019年來的建廠過程中，承包商陸續發生職災事件。

工傷協會表示台積電的重大職災從108年至今已造成10死及多人受傷，職災死亡人數逐年攀升，反應台積電未積極改善工安管理，任由自身及承包商忽視職業安全預防，使悲劇不斷發生，呼籲台積電公司與基金會應該立刻慰問職災家屬與勞工，並提出職災照護與援助方案。

工傷協會在台積電股東會前舉行「台積電獲利驚人，勞工死傷慘重！」記者會。記者季相儒／攝影
工傷協會在台積電股東會前舉行「台積電獲利驚人，勞工死傷慘重！」記者會。記者季相儒／攝影

職災 職業安全 台積電

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