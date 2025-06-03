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公職獸醫 不開業獎金1.5萬起跳

聯合報／ 記者劉懿萱張策范榮達郭政芬／連線報導
公職獸醫師肩負起第一線防疫工作，必須到畜牧場採樣。圖／花蓮縣動植物防疫所提供
公職獸醫師肩負起第一線防疫工作，必須到畜牧場採樣。圖／花蓮縣動植物防疫所提供

公職獸醫荒嚴峻，賴清德總統今年1月公開宣布要設不開業獎金，農業部近期找各縣市開會，因不開業獎金由地方全額負擔，新北預估一年增加700萬預算。據了解，開會時苗栗、新竹縣等縣府反映財政困難，盼中央能吸收差額，或研擬配套措施。

據了解，不開業獎金擬分3級距，最低委任可加薪1萬5千元、薦任2萬元起跳，簡任為3萬元，已送行政院，待通過最快年底公布施行。

全國獸醫師約5672人，公職獸醫師僅942人、占16.6%。中央機關去年缺額36人、缺額率12.59%，地方動物防疫機關缺額81人、缺額率16.5%，部分地區逾4成。

有獸醫嘆，「不開業獎金講了10年，終於要做了」。地方動保單位委任為3至5職等，月薪4、5萬元，3年升到薦任5至7職等，月薪5、6萬元，地方多數是薦任，雖仍不及業界薪資，仍可提振公職獸醫士氣，緩解近年缺額比報考數還多的困境。

不過，不開業獎金須由地方全額負擔，日前中央和地方開會時，有縣府當場反映財政困難。竹縣府表示，支持中央推不開業獎金，但初估年增加經費748.8萬元，對財政造成壓力，盼中央能研擬合理補助機制或配套。

苗栗縣府有15名薦任獸醫師，全年將增468萬元，加上一般性補助款又遭縮減，希望中央吸收不開業獎金差額，縣府已無財源可推動。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事譚大倫說，不開業獎金一旦上路，可吸引具獸醫執照但不在獸醫職缺的公務員，從林務、漁業等其他單位回任。

譚大倫說，公職獸醫被分配到地方動物之家、防疫所後，要照顧遊蕩犬貓吃喝拉撒，還要承受動保人士叫囂，主張獸醫應回歸專業，處理動物打針看病結紮等，平時照顧由動保員處理，獸醫才會久任。

公職獸醫人力議題昨也成為新北市議會質詢焦點。農業局長諶錫輝說，公職獸醫師人力荒確實嚴重，新北連3年出現無人報到窘境，「缺額比報考人數還多」，公職薪資結構難敵民間動物醫院，若待遇一直沒辦法平衡，獸醫師終究會流失。

獸醫 地方政府 加薪

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