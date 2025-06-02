他分享文組轉職工程師經驗 網大讚到1處學習：年薪可近百萬

許多人在工作後，可能因為興趣不合，或是薪資不如預期，會選擇轉職。日前就有一名網友表示，他原本讀私校財金系，後來努力轉職為網路工程師，分享加薪的心路歷程，不少人看完直呼「恭喜轉職成功」。

原PO在Dcard發文表示，自己今年32歲，以前大學是讀私校財金系，第一份工作是傳統產業，月薪2萬4千元，努力撐了一年後，薪資是2萬6千元，當時每天加班到晚上9點，才有機會拿到3萬2千元的薪水。

後來他去日本打工度假兩年後，決定思考未來的道路，之後的工作薪水從3萬4千元提升到3萬8千元，但聽了朋友轉職過程，最後決定到資策會拿補助，轉職工程師，也因為原PO剛好符合30歲以下的計畫，拿到每月8000元零用金，使用補助上了「資策會的網路工程師班」。

原PO事後羅列許多他考過的證照，分享轉職後的經驗，「起初月薪是3萬4千元，但學習到技術跟現場經驗，還可以練習跟客戶溝通，建立良好關係，現在年資3年多，年薪大概80萬，每年調薪都在自己認為合理的範圍，但也認同網友說達到上限100萬很難」。

文章曝光後，許多網友大讚，「感謝學長傳播正能量」、「恭喜你轉職成功，資策會的師資容易良莠不齊，報名前記得查清楚」、「我記得轉成功的起薪通常不高，沒辦法像本科那樣隨便年薪破百萬」、「謝謝你的分享，看得出來你非常努力」、「很高興能看到這種比較真實，又貼近大眾的轉職分享」、「同為文組，我也經歷過很多顛頗才成功轉職為AI工程師」、「真的很厲害，我也是在乙方（廠商）擔任網路系統工程師」。