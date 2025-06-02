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婉拒孕婦當倉儲工遭檢舉 高雄女雇主：被狠狠上一課

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄有雇主抱怨，婉拒孕婦應徵倉儲人員竟遭檢舉，高市勞工局說明此案還在調查階段。記者徐白櫻／翻攝
高雄有雇主抱怨，婉拒孕婦應徵倉儲人員竟遭檢舉，高市勞工局說明此案還在調查階段。記者徐白櫻／翻攝

高雄市雇主網路徵求倉儲人員，網友問孕婦可不可以應徵，她因考量倉儲人員必須搬重物、風險高給予拒絕，不料遭人檢舉，被高市勞工局要求說明。女雇主收到公文後情緒激動大暴走，且感嘆自己「被狠狠上了一課！」勞工局說，此案在調查階段，建議雇主要詳列職缺工作內容，以免受罰。

一名健康食品業者在thread提醒各大老闆網路徵才要小心，她說，最近遇上一件讓她很無語的事情，主要是因為一封檢舉信被狠狠上了一課，原來徵才發文很多字眼都不能用，一不小心荷包會大失血，若在網路發文徵員工，一定要小心。

女雇主氣憤解釋，她在網路徵求倉儲人員，網友留言問「請問孕婦可以來上班嗎？」她當下回應「不行」，因為倉儲人員必須搬運30、50公斤貨品，保健食品都很重，若出事雇主要負責，又不是文書人員可以坐在辦公室上班就好、風險比較低，沒必要浪費彼此時間。

針對此案，高市勞工局表示，此案已受理正在進行調查程序中，雇主徵才時宜詳列出職缺工作內容，以利求職者識別。

勞工局也提醒，依據就業服務法第五條第一項規定，雇主不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由歧視，違者可處30萬元至150萬元罰鍰。

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