獨／公職獸醫不開業獎金有眉目 擬分3級至少加薪1萬5

公職獸醫荒蔓延，賴清德總統今年1月在獸醫師節慶祝大會上宣布，要設不開業獎金，農業部近期找各縣市開會，草案擬分成3級距，最低委任可加薪1萬5，薦任2萬起跳，簡任則為3萬。草案現已提送至行政院，待通過最快年底可公布施行，而獎金由地方政府負擔，新北預估一年需增加700萬預算。

全國獸醫師約有5672人，其中公職獸醫師僅942人、占16.6%。中央機關2024年缺額36人、缺額率12.59%，地方動物防疫機關缺額81人、缺額率16.5%，部分地區缺額率逾4成，公職獸醫荒嚴峻，有獸醫坦言不開業獎金講10年「終於要做了」，而具體草案近期有眉目。

有官員指出，擬分成3級距，最低委任可加薪1萬5，薦任2萬起跳，簡任則為3萬，地方動保單位委任為3至5職等，月薪4、5萬，3年升到薦任5至7職等，月薪5、6萬，地方多數是薦任。草案對公職獸醫師來說誘因增加，雖仍不及業界工作薪資，但有望打破零報考、缺額比報考數還多的現況，不少獸醫師詢問方案何時出爐，待上路後要來報考。

此外，不開業獎金由地方全額負擔，新北市預估一年需增加700萬預算。據悉，中央近期找地方開會時，苗栗、新竹縣提出財政困難，不過農業部否認，稱初步未有縣市提出困難。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事譚大倫說，獸醫進入公職有2條路，一是高考，另外部分技術職缺只需工作經驗滿2年，憑獸醫師執照也可轉任公職，不過因屬技術官職等較低。雖然不開業獎金尚未定案，但上路後他認為首先吸引的是，具獸醫執照但不在獸醫職缺的公務員，從林務、漁業等其他單位回任。

譚大倫指出，公職獸醫被分配到地方動物之家、防疫所後，要照顧遊蕩犬貓吃喝拉撒、承受動保人士叫囂，造成多數獸醫師離職，他主張獸醫應回歸專業，處理動物打針看病結紮等，平時的照顧由動保員處理，獸醫才會久任。此外，地方職等太低，多數在7職等就上不去，叫不動其他部會局處。