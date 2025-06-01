舉牌工地等熱傷害…北市有熱浪通報機制 去年罰雇主5件

每年夏季，政府就會啟動熱危害專案勞檢，以北市去年6月1日起啟動高氣溫戶外作業宣導及專案勞動檢查，自6月至9月底共50天、勞檢1799場次，稽查違反規定有48場次，其中5件因已經導致勞工熱危害送醫，並且醫師有職災認定，移送勞動局裁罰5件，共裁罰15萬元。

北市勞檢處表示，只要氣象署發布氣候高溫悶熱資訊，勞檢處就會以LINE群，發布熱危害防範警訊給相關群組，統計去年有33天接獲環保局通報熱浪，勞檢處也立即加強營造業及外牆作業等高氣溫戶外作業檢查。

北市勞動局表示，6月1日起啟動的「熱危害」專案勞檢，是針對戶外工作者專案勞檢，若雇主違反規定，通知改善仍未改善可處3至15萬元罰鍰；若未落實相關防護導致勞工熱疾病，則可依職安法處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

目前在北市有相當多捷運施工，為防範工人熱傷害，北捷局第二區工程處副處長吳政育表示，勞檢動每年的熱危害專案勞檢，工地都會積極配合，避免有勞工熱傷害，甚至除固定的專案勞檢，每周勞檢如果發現有需改善，都會立即配合。

吳政育說，避免熱危害，工地都會要求包商設置可讓勞工休息的區域，除要有遮陽、還搭配灑水等設施，並備置鹽糖、飲用水等；另外正午高溫炎熱，工班也會隨時針對不同工種調整作業時間，如早上8時就上工、至上午10時就休息，並隨時注意氣象署預報調整作業。