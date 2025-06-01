勞工照顧假不足陷離職困境 專家籲設「侍親假」補破網

長照悲劇頻傳，凸顯照顧假不足與職場缺乏配套。專家指出，家庭照顧假僅7天無法應對突發狀況，多數勞工請假後面臨經濟與職場雙重壓力，進退兩難。民代則認為因職場壓力不敢請假是一大問題，如何規畫配套是重中之重。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧指出，勞基法雖有每年七天的家庭照顧假，但對突發性的長照需求根本無法應對，「外籍看護請假、父母突發失能，這些都不在7天內能處理完，照顧者只能硬撐或被迫離職」。她呼籲政府應補齊侍親假制度的空白，針對65歲以上失能長輩的臨時照顧需求，給予一般勞工比照公務體系的請假彈性與權益。

張淑慧強調，許多照顧者是家庭唯一的經濟支柱，若在照顧期間缺乏制度支持，只能離職，「但長輩走了，職場卻回不去了，這才是一連串問題的開始」。她指出，當前的制度設計未考慮到照顧者的職涯延續性，一旦離職，重返職場的機會渺茫，造成流沙中年的現象。她也建議應同步建構替代人力與職場再銜接機制，避免讓長照責任變成職涯的終點。

新北市議員黃淑君直言，現行法令雖容許勞工以照顧親人為由申請留職停薪，但在實務上，勞工往往因職場壓力而「不敢請假」，回歸職場的銜接機制又不足，導致多數人面臨龐大經濟壓力與同儕排擠，請假後能順利重返工作崗位的比例實際上並不高。她坦言，許多照顧者在面對升遷壓力與職場氛圍時，往往陷入「請了對不起同事、不請對不起家人」的兩難困境。

她也分享自身經驗，曾因照顧孩子留停一個月，返崗後明顯感受到與職場脫節，對同事也難免心懷歉意。「我才請一個月就覺得有落差，那些請兩三年的要回來，真的很難，」她說，現行制度需強化回歸職場與二度就業的輔助機制，才能讓照顧者在請假後有路可走。

「政府不能只談勞工權益，卻忽視照顧責任的實際負擔，」新北市議員江怡臻也呼籲，應參考公務體系設置「侍親假」或「長照緊急假」，為一般勞工提供制度支撐，同時搭配薪資補貼、稅賦減免及替代人力平台，協助雇主與勞工共同面對照顧挑戰，做到真正的勞資雙贏。

曾為照顧罹患小兒麻痺的丈夫請留職停薪一年的43歲劉姓婦人坦言，「主管雖不明說，但我知道他們其實不希望我回來。」她回憶，即便最後順利重返職場，過程卻充滿壓力，初期不僅要面對同儕間的人情眼光，還得承受來自主管的各種暗示，讓她一度動念轉職，「但年紀也不小了，只能硬著頭皮撐下去。」雖然現在工作狀況已逐漸回穩，她仍不諱言，「那段日子真的很痛苦。」