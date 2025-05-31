她勸新鮮人「別讓同事知道1事」！主管也點頭：很尷尬

你下班後還會跟同事聯絡嗎？一名網友分享，自己身為過來人，建議剛畢業的新鮮人，到新公司上班時，千萬不要暴露私人的IG帳號。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期正逢畢業季，她以過來人的身份，建議剛畢業的新鮮人，如果順利找到新工作，千萬不要跟公司的同事互換IG。

貼文一出後，多數網友都爆共鳴，紛紛表示「身為主管我也不喜歡同事加IG，不小心抱怨工作上的事情，被同事發現就尷尬了」、「絕對不要，公事LINE就算了，IG跟脆超私人」、「真的！當初後悔告訴同事IG，後來都封鎖了」、「不止新鮮人，建議就算職場老鳥也別給，要給就給小帳，最沒殺傷力那種，因為你不知道未來會因為這個舉動，發生多少怪事」、「我上班2年多到現在，完全不跟公司任何一個人有加IG」、「有同感，我在脆跟IG罵人都被發現」、「不止不要交換，帳號也盡量不要叫本名」。

此外，不少網友都建議，離職後再與熟識的同事互加，回應「我離職後才加同事的IG，我平時上班很安靜，所以沒多少人有我的聯繫方式」、「我是覺得，等要離職了，而且跟對方已經是朋友了，再來加IG是比較好」、「要的話真心建議 離職後再交換，他們怎麼說，你也不痛不癢」。