快訊

柯建銘預告2罷免投票日？中選會回應了

「海角七號」大大30歲倒數！被導演要求增胖10公斤委屈：不漂亮了

MiLB／小熊「龍仔」3A砲火猛烈！上演雙響砲+猛打賞

她勸新鮮人「別讓同事知道1事」！主管也點頭：很尷尬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己身為過來人，建議剛畢業的新鮮人，到新公司上班時，千萬不要暴露私人的IG帳號。示意圖／Ingimage
一名網友分享，自己身為過來人，建議剛畢業的新鮮人，到新公司上班時，千萬不要暴露私人的IG帳號。示意圖／Ingimage

你下班後還會跟同事聯絡嗎？一名網友分享，自己身為過來人，建議剛畢業的新鮮人，到新公司上班時，千萬不要暴露私人的IG帳號。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期正逢畢業季，她以過來人的身份，建議剛畢業的新鮮人，如果順利找到新工作，千萬不要跟公司的同事互換IG。

貼文一出後，多數網友都爆共鳴，紛紛表示「身為主管我也不喜歡同事加IG，不小心抱怨工作上的事情，被同事發現就尷尬了」、「絕對不要，公事LINE就算了，IG跟脆超私人」、「真的！當初後悔告訴同事IG，後來都封鎖了」、「不止新鮮人，建議就算職場老鳥也別給，要給就給小帳，最沒殺傷力那種，因為你不知道未來會因為這個舉動，發生多少怪事」、「我上班2年多到現在，完全不跟公司任何一個人有加IG」、「有同感，我在脆跟IG罵人都被發現」、「不止不要交換，帳號也盡量不要叫本名」。

此外，不少網友都建議，離職後再與熟識的同事互加，回應「我離職後才加同事的IG，我平時上班很安靜，所以沒多少人有我的聯繫方式」、「我是覺得，等要離職了，而且跟對方已經是朋友了，再來加IG是比較好」、「要的話真心建議 離職後再交換，他們怎麼說，你也不痛不癢」。

離職 職場 新鮮人 同事 主管 IG

延伸閱讀

她曝公司提供「失戀假」 超強員工福利讓全網羨慕：還缺人嗎

面試要「化妝」嗎？她好奇素顏是否不禮貌 網勸別戴1物

年薪300萬換來「3無」！30歲工程師苦尋生活動力：人生都賣給工作

一周只上班4天、月薪4萬還準時下班？ 網：真的有這種神職缺

相關新聞

她勸新鮮人「別讓同事知道1事」！主管也點頭：很尷尬

你下班後還會跟同事聯絡嗎？一名網友分享，自己身為過來人，建議剛畢業的新鮮人，到新公司上班時，千萬不要暴露私人的IG帳號。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

加薪也招不到房務員？薪資調查曝光 漲幅還輸最低工資

疫後旅宿業缺工嚴峻，業者宣稱即使加薪仍招募不到房務員，近日傳出勞動部下半年有條件開放旅宿移工，但據勞動部29日公布「113年職類別薪資調查」，住宿業房務員去年月薪30941元，對比前年同期薪資30246元，僅加薪695元。

勞動部公布職類別薪資 加薪也找不到人？房務員月薪不到3.1萬

疫後旅宿業缺工嚴峻，業者宣稱即使加薪仍招募不到房務員，近日傳出勞動部下半年有條件開放旅宿移工，但據勞動部昨公布「一一三年...

政院修法攬才／專家：重外籍輕本籍 本末倒置

政府修法鬆綁延攬外籍人才，台灣人力資本市場公司執行長晉麗明表示，政府除了積極延攬外籍人士外，也要檢視國內人才是否充分運用...

行政院拍板攬才擴大範圍 永久居留鬆綁

為吸引國際人才，行政院會昨天拍板「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，放寬年薪六百萬元以上來台一年即可申請永居，世界前一...

保守看下半年？端午獎金平均1222元「七年次低」

端午獎金多寡，被視為半年報先行指標，你今年領到多少？根據yes123求職網29日發布的最新調查顯示，今年企業預計發放的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。