行政院拍板攬才擴大範圍 永久居留鬆綁

為吸引國際人才，行政院會昨天拍板「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，放寬年薪六百萬元以上來台一年即可申請永居，世界前一千大學畢業生來台工作免兩年工作經驗，副學士僑外生也受惠。但學者指出，待遇沒提升、需求沒改變，攬才效果有限。

攬才專法自二○一八年二月上路至今，國發會統計，外國專業人才與特定專業人才合計突破七點三萬人。

國發會副主委詹方冠說明，過去每年約有三百名世界前五百大畢業生來台，擴大為一千大後，人數可望倍增，也看好許多新南向國家大學排名，落在世界五百名至一千名中間，符合企業人力需求。

但排名之中也有北大、清華、復旦等大陸頂尖大學，陸籍學生是否能同樣以放寬標準來台？國發會官員說，大陸學生非屬外籍人士，不適用本法。

這次攬才專法放寬取得副學士以上學位的畢業僑外生，得折抵申請永久居留的連續居留期間為一至兩年，官員表示，副學士指的是五專或是二技學位，放寬的目的，則是希望能夠盡可能的擴大留才的範圍，加強留才力道營造友善環境。

修法也放寬外國專業人才無須取得永久居留即可適用勞退新制，且經許可永久居留者得適用就業保險，以及經許可永久居留且符合居住滿十年等條件者，得使用部分身心障礙照顧服務及長照服務。

台大國發所兼任副教授辛炳隆表示，台灣攬才的最大障礙其實是待遇問題，修法放寬不能說沒效果，但效果有限；他認為，要國際攬才，台灣必須有自己的市場定位，或另設計一套判別人才的機制，不然前一千大畢業生能去的地方很多，未必想來台灣。

中央大學經濟系教授邱俊榮提及，政府責任是打造良好環境，但過去常遇到的問題是需求面沒出來，業者必須將升級轉型為重要目標，願意投入研發、引進人才，在產業環境、需求沒改變下，攬才效果不會太好。

邱俊榮說，這次修法放寬對象多元，除年收入六百萬的專業人才，也包含副學士學位以上僑外生，但這類僑外生比較類似技術性勞動，要解決的應該是缺工問題，跟延攬專業人才達到產業升級的目標不太一樣，將僑外生涵括在內有點名不副實。