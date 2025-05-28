換工作要快！科技半導體、零售業開近萬職缺 月薪上看10萬

畢業求職旺季來臨，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於6月在桃園、新竹及苗栗地區舉辦14場徵才活動，邀請263家優質廠商提供近萬個工作職缺，除了多元正職工作外，適逢暑假來臨，還有暑期打工職缺可參考。

桃竹苗分署與桃園市政府合作於6月6日、10日、11日、13日、20日及24日舉辦徵才活動外，6月每周一在桃園就業中心3樓加碼舉辦暑期工讀專場徵才活動，共邀請174家企業釋出5400個職缺，特別是6月6日於退除役官兵職業訓練中心與國軍退除役官兵輔導委員會共同舉辦，邀請55家廠商共襄盛舉，部分職缺月薪更高達8萬元。

現場更提供多項就業促進方案諮詢服務，包括婦女再就業、跨域津貼、中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫、青年安薪就業讚等，提供多元的就業機會與服務。

新竹、苗栗地區將在6月5日、12日及28日舉辦3場次徵才活動，總共89家企業提供4249個工作職缺。5日在新竹市政府勞工及青年處5樓辦理，參與廠商跨足科技半導體、百貨零售、物流品管、餐飲等產業，釋出1748個多元職缺。除求職外，現場還提供3項免費體驗活動，包括求職履歷表必備免費韓風證件照拍攝、專業視障按摩及療癒系DIY等活動，求職之餘可以放鬆身心靈。

12日在竹北國民運動中心邀請38家廠商提供2200多個工作機會，其中，矽科宏晟更開出10萬高薪招募研發工程師，有興趣的朋友請把握機會到現場面試。28日在苗栗縣苑裡鎮新復里活動中心辦理，本場為能讓二度就業婦女安心尋職。