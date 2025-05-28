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第二次航海人員測驗 即日起開放下載通知書

中央社／ 台北28日電
圖為過往航海人員測驗。圖／航港局提供
圖為過往航海人員測驗。圖／航港局提供

航港局今天表示，今年第二次航海人員測驗共767人報名，從即日起開放考生下載測驗通知書，請考生以A4空白紙張自行列印。

航港局今天發布新聞稿表示，6月7日至8日舉辦114年第二次航海人員測驗，自即日起於交通部航港局航港單一窗口服務平台MTNet航海人員測驗管理系統開放下載測驗通知書，參測人員請以A4空白紙張自行列印。

航港局說，參測人員下載測驗通知書後，務必先行檢視相關測驗資訊（如參測日期、考場位置、試場及座位號碼等），如參測資格為暫准報名者，請盡速將畢業（學位）證書及學分證明相關文件掃描至航海人員測驗信箱，以利提前完成驗證，最遲務須當日第1節應試前將相關文件正本至試務辦公室辦理資格驗證。

航港局提醒，測驗當天請勿攜帶具通訊、感應、拍攝、記錄功能裝置或設備入場（如智慧手環、手錶、眼鏡及佛珠等），如遇有疑義，請配合監場人員確認及檢查。

此外，航港局說，測驗僅可使用考選部公告國家考試電子計算機機型，參測人員可至考選部國家考試電子計算器措施網站查詢。

航港局指出，這次測驗報名人數767人（台北考區360人，高雄考區407人），提醒考生寬估交通時間並多加利用大眾運輸工具。

航港局 文件 下載

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