產業需求洗牌！2024年新鮮人薪資 醫療專業竟被2類工作追上了

104人力銀行今天舉行「疫情AI關稅『連續變動世代』畢業生求職如何突圍報告」記者會，對新鮮人就業市場提出關鍵報告。觀察各職類新鮮人薪資變化，醫療專業人員長期是高薪王者，不過2024年AI熱潮爆發，晶片需求墊高製程規劃類人員薪水；另外受到政府公共政策工程持續推進，推升營建施作類人員需求，2024年製程規劃類、營建施作類人員薪資中位數追上醫療專業類人員45,000元，並列第一。

104人力銀行職涯教育長王榮春指出，缺工潮持續，新鮮人工作增加31%，產業需求洗牌。今年5月52萬個歡迎新鮮人的工作機會，依產業排名，住宿餐飲服務業9.7萬個最多，比2021年增加99%，工作數排名從第3躍升至第1；批發零售業8萬個、4年增49%，排名從第3升到第2；電子資訊/軟體/半導體有6.9萬個、4年減少16%，排名從第1滑落至第3；一般製造業有6.2萬個、4年降少10%，排名從第2降至第4。

王榮春指出，另一個變動是，醫療專業人員新鮮人薪資遭製程規劃、營建施作後起直追。醫療專業人員2015年至2024年最近10年薪資中位數領先各職類，不過，2024年AI熱潮爆發，晶片需求墊高製程規劃類人員薪水。另外，受到政府公共政策工程持續推進，推升營建施作類人員需求，近4年薪資成長18%居各職類之冠，使得2024年製程規劃類、營建施作類人員薪資中位數追上醫療專業類人員45,000元並列第一。

變動系青年，如何選對產業共享企業獲利爭取高薪？104人力銀行職涯教育長王榮春分析，2021至2024年，半導體業與金融業，新鮮人薪資中位數都能擠進前三名。2024年新鮮人薪資中位數前三名的產業則為，半導體業43,000元、建築及土木工程業42,000元、金融業與會計服務業41,000元，與2023年相比，建築及土木工程業受惠於房市獲利佳，更有銀彈搶才，2021至2023均進前三名的運輸業，因電商發展遇瓶頸影響，薪資掉出產業前三名。

面對變動的大環境，今年畢業的「變動系青年」，將遭遇不確定增加、技術快速演進競爭門檻提高、心理壓力提升多重挑戰，104人力銀行職涯教育長王榮春給予新鮮人求職突圍的三大策略如下：

一、選擇具應變彈性的公司：新鮮人可從三個面向觀察企業1.主動調整營運方向，如：有多元產品線、跨產業布局、新興技術納入發展2.彈性規劃人才與工作模式，如：針對新趨勢提供內訓或鼓勵進修3.有足夠資源面對變革，如：穩定營收盈餘。

二、加強延伸技能，為主業加值：以餐飲旅宿業為例，能會視覺設計、數位行銷，就能協助品牌宣傳拓展新客；軟體資訊，能會商業分析與資料視覺化，有機會跨足產品經理、數位分析師等職務3.建築土木，能會專案管理與ESG永續知識，可往永續綠建築等新市場趨勢發展。