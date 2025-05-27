畢業季來臨！52萬個工作機會招手新鮮人 工作限定科系大洗牌

畢業季來臨！過去四年的疫情、AI、關稅，今年的職場如何迎接這群「變動系青年」？104人力銀行資料庫顯示，目前共有52萬個工作機會「歡迎新鮮人」，去年新鮮人薪資中位數36,000元，工作數和薪資都創歷史新高，限定科系的工作機會共有9.2萬個，占比17.7%，較四年前增加1.2萬個工作機會，雖然限定理工科仍是大宗，但面對高齡社會需求，限定醫藥衛生學科排名往前，數學及電算機科學排名則往後。

104人力銀行今天舉行「疫情AI關稅『連續變動世代』畢業生求職如何突圍報告」，對新鮮人就業市場提出關鍵報告。「變動系青年」面對變局，歡迎報名104人力銀行在6月28日舉辦的職涯博覽會，直接體驗求職求才市場盛況，請益企業人資。

104人力銀行職涯教育長王榮春觀察，今年新鮮人入職和四年前已有不少變化。首先， 企業開出的職缺「限定科系」狀況出現變化。2025年5月歡迎社會新鮮人的52萬個工作機會，其中9.2萬個限定科系，占比17.7%，相比2021年同期有40萬個工作歡迎社會新鮮人，其中，8萬個工作限定科系，占比20%。

今年「變動系青年」入職，受到「科系限定保障」的工作機會比四年前增加1.2萬個，其中，工作機會最多的TOP 5科系為：工程學科4.3萬個、商業及管理學科1.9萬個、醫藥衛生學科1.5萬個、工業技藝及機械學科1.4萬個、數學及電算機科學1.3萬個；與4年前相比，醫藥衛生學科排名往前，但數學及電算機科學排名往後。

104人力銀行職涯教育長王榮春觀察，醫藥衛生科系受到疫後效應、高齡社會需求帶動，企業限定科系的排名上升；企業對於ESG永續、數據決策、人資管理等需求，也帶動限科經濟社會及心理相關科系大幅成長66%；疫後旅遊觀光產業復甦，缺工未解，企業更重視觀光服務相關專業科系畢業生，需求增幅54%。

其次，AI火紅，企業歡迎跨域新鮮人，不限科系需求增加9個百分點。今年5月歡迎新鮮的工作機會中，有82.3%不限科系，與4年前的80.2%提升2.1個百分點，等於企業招募人才更放寬也更歡迎跨領域不同科系的新鮮人。若是觀察最火熱的AI工作，也有53%不限科系，與4年前的44%相比，提升9個百分點，鼓勵「變動系青年」可勇敢拋開科系的束縛，透過作品展現跨域能力，成為變動環境下企業優先預約的搶手人才。