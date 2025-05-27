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南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

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南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

一周只上班4天、月薪4萬還準時下班？ 網：真的有這種神職缺

聯合新聞網／ 綜合報導
原po列出種種條件求問，有沒有「錢多事少離家近」的神職缺。示意圖／Ingimage
原po列出種種條件求問，有沒有「錢多事少離家近」的神職缺。示意圖／Ingimage

你也在找「錢多事少離家近」的夢幻工作嗎？最近就有一位網友在Dcard上詢問：「有沒有一周只上四天班、每天工作5到6小時、月薪4萬、還準時上下班、三節獎金照發的工作啊？」並直白吐露心聲：「上班真的好厭世」，短短一句話瞬間引起上班族共鳴！

有網友跳出來認證「這種神職缺真的存在」，還點出國外早就有實施周休三日制度。也有人現身說法，「我周休四天、工作三天，一天上班9小時，年薪90萬，沒病人時都在滑手機看劇」，更透露自己是在診所上班，羨煞一票人。

還有在鐵道產業上班的網友表示，「一周五天班，但實際工時不到1小時，年薪約90萬」，簡直像退休生活。就連餐飲業也出現「工作神話」，有網友爆料：「朋友開麵店，周休三日，早上六點做到下午三、四點，月收六萬」。

不過也有不少人出來潑冷水，提醒這類工作「不是人人有、也不是隨便進」，更可能要靠強大技能才撐得起來。有人留言指出：「這種工作99%都要你有強大的能力，不然誰都想工作少還賺多。」

除了醫療、公職等穩定工時的職業外，也有人推薦業務相關工作，像是保險業務就有「工時超彈性、收入看自己努力」的特點。但也有網友補充：「高自由＝高風險，不是每個人撐得住那種壓力。」

職缺 月薪 工時 上班族

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