畢業季求職不怕 百家企業開職缺聚焦AI、綠能、生醫

為協助青年掌握未來產業趨勢，桃園市青年局延續去年迴響熱烈的「求職應援，相約桃園」桃園青年職場對接計畫，今年持續與上百家在地知名企業合作，聚焦智慧科技、數位資訊、生技醫療與綠能永續等未來關鍵產業方向，將辦4場實體徵才媒合會，打造更具前瞻性的職涯培力平台。

桃園為工商業高度發展、同時也是全國最年輕的直轄市，擁有廣大的青年人口與蓬勃的在地產業，具備高度人才媒合潛力。延續去年廣受好評的網站，今年計畫持續依產業特性開放4大類別職缺，包括「科技研發生產達人」、「智慧製造技術職人」、「零售服務熱情夥伴」與「發揮創新新創超人」，提供正職、兼職與新創實習等逾千個職缺，協助青年以專業與熱情找到理想職涯定位。

此外，青年局同步整合線上職涯資源，包含「履歷健診」及「職業適性測驗」等工具，協助青年釐清職涯方向，並提升求職成功率。在職場力培訓方面，今年課程聚焦AI與創新應用，推出3大系列免費線上課程：「ChatGPT驅動─Python快速入門班」、「從圖像到虛擬人─AI短影音動畫入門班」、「生成式AI×設計×提案全能班」，讓青年掌握未來職場所需的數位技能與創意提案力。

去年透過計畫順利銜接職場並擔任軟體工程師的吳先生分享，公司所提供的專業培訓，讓他在技術操作與實務應用方面獲得實質成長，累積的知識與技能使他在面對職場挑戰時更加從容應對。