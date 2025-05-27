求職不順…外文系妹被介紹進「科學園區神秘公司」 網一看產業全搖頭

日前有網友在Dcard上求問，「去博弈公司上班對未來發展影響大嗎」，引發眾多熱議。原PO提到，家裡一位剛畢業的妹妹因就學背景為私立科大外文系，求職過程頻頻碰壁，近日有人介紹他到某間位於科學園區的博弈公司擔任客服，待遇相對優渥，令妹妹十分心動。然而，原PO對博弈產業存有疑慮，雖已特別確認該公司確為合法設立，仍擔心相關經歷可能對妹妹未來的職涯與履歷造成負面影響。

該貼文迅速累積大量留言，多數網友直言「不建議進入博弈產業」，強調博弈產業屬於高風險、高報酬的工作，長期發展性低，甚至可能留下「灰色產業」的履歷紀錄。有網友指出，「客服是出事一定會有罪的 ，所以才會簡單又高薪」，另有留言表示「寧願從比較低薪的公司穩紮穩打，也不要為了賺快錢跟自己的前途開玩笑」、「朋友之前有待過抓走，工作還有很多可以去找別的」、「好聽一點叫博弈，難聽一點叫詐騙」。

更多網友從實務面出發，強調此類工作雖薪水略高，但轉職困難，履歷上若被發現曾於博弈產業任職，對於想進入金融、科技等背景審查嚴格的產業，將會成為扣分項目，「跳出來後薪資難以銜接，很多人最後還是回去了，變成惡性循環」。雖也有零星聲音認為若真缺工作、急需收入，可考慮「短期進去、不要待太久」，但絕大多數留言仍一致認為「不要因為一時高薪，犧牲長遠的發展機會」。