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她曝公司提供「失戀假」 超強員工福利讓全網羨慕：還缺人嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，公司不僅提供生日假、家庭照顧假、失戀假，每個月還有補助保健食品、每年員工旅遊，讓她超滿意。示意圖／Ingimage
一名網友分享，公司不僅提供生日假、家庭照顧假、失戀假，每個月還有補助保健食品、每年員工旅遊，讓她超滿意。示意圖／Ingimage

你滿意自己公司的福利制度嗎？一名網友分享，公司不僅提供生日假、家庭照顧假、失戀假，每個月還有補助保健食品、每年員工旅遊，讓她超滿意。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「大家滿意自己公司的福利嗎？」為題，指出自己一畢業就找到一份不錯的工作，不僅主管、同事感情融洽，連客戶都很好相處，其中最滿意的就是公司提供的種種福利。

這名網友進一步說明，公司1年有7天帶薪假、還有生日假、失戀假、家庭照顧假，每個月還能申請一天遠端工作，其中失戀假讓她最驚豔，直言「一開始還不太好意思跟老闆提，沒想到訊息一傳出去，老闆馬上答應，還讓我收拾好心情再上班」。

這名網友提到，除了基本健康檢查之外，公司每個月都會補助保健食品費用，老闆相當注重員工身體健康，只要訂購保健品都有補助。此外，平常也有提供零食、飲料日、每年也都有舉辦員工旅遊，讓她相當滿意公司的福利制度。

貼文一出後，多數網友都羨慕，紛紛表示「請問在哪裡？還缺人嗎？謝謝」、「好想知道哪一間」、「這福利給好給滿欸，想問公司還有缺人嗎」、「這才是把員工當人的公司啊」、「Dcard拜託別再讓我看到這些文章了，每看一次就哭一次」、「第一次看到失戀假耶好特別！那單身的人可以請嗎」。

老闆 健康檢查 保健食品

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