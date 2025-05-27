她曝公司提供「失戀假」 超強員工福利讓全網羨慕：還缺人嗎
你滿意自己公司的福利制度嗎？一名網友分享，公司不僅提供生日假、家庭照顧假、失戀假，每個月還有補助保健食品、每年員工旅遊，讓她超滿意。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「大家滿意自己公司的福利嗎？」為題，指出自己一畢業就找到一份不錯的工作，不僅主管、同事感情融洽，連客戶都很好相處，其中最滿意的就是公司提供的種種福利。
這名網友進一步說明，公司1年有7天帶薪假、還有生日假、失戀假、家庭照顧假，每個月還能申請一天遠端工作，其中失戀假讓她最驚豔，直言「一開始還不太好意思跟老闆提，沒想到訊息一傳出去，老闆馬上答應，還讓我收拾好心情再上班」。
這名網友提到，除了基本健康檢查之外，公司每個月都會補助保健食品費用，老闆相當注重員工身體健康，只要訂購保健品都有補助。此外，平常也有提供零食、飲料日、每年也都有舉辦員工旅遊，讓她相當滿意公司的福利制度。
貼文一出後，多數網友都羨慕，紛紛表示「請問在哪裡？還缺人嗎？謝謝」、「好想知道哪一間」、「這福利給好給滿欸，想問公司還有缺人嗎」、「這才是把員工當人的公司啊」、「Dcard拜託別再讓我看到這些文章了，每看一次就哭一次」、「第一次看到失戀假耶好特別！那單身的人可以請嗎」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言