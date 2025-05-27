人力銀行：去年新鮮人薪資中位數3.6萬 半導體業居冠

畢業季來臨，104人力銀行表示，目前共52萬個工作機會歡迎新鮮人，以住宿餐飲服務業9.7萬個職缺最多，其次為批發零售業、電子資訊軟體和半導體業。此外，去年新鮮人薪資中位數為新台幣3.6萬元創新高，半導體業4.3萬元居冠。

社會新鮮人求職季到來，許多畢業生即將投入職場。104人力銀行今天發布新聞稿表示，2025年5月歡迎社會新鮮人的52萬個工作機會，其中9.2萬個限定科系，占比17.7%，限定科系工作機會最多的前5大科系為工程學科4.3萬個、商業及管理學科1.9萬個、醫藥衛生學科1.5萬個、工業技藝及機械學科1.4萬個、數學及電算機科學1.3萬個。

104人力銀行職涯教育長王榮春表示，企業指定理工相關科系的工作機會數依然最多，醫藥衛生科系受到疫後效應和高齡社會需求帶動，企業限定科系的排名上升；企業對於ESG永續、數據決策、人資管理等需求，也帶動限定經濟社會及心理相關科系職缺大幅成長66%。

人力銀行表示，今年5月歡迎新鮮人的工作機會中，有82.3%不限科系，較4年前的80.2%提升2.1個百分點，企業招募人才更放寬、更歡迎跨領域不同科系的新鮮人；最火熱的AI工作也有53%不限科系。

依產業排名，今年5月歡迎新鮮人的工作機會中，以住宿餐飲服務業9.7萬個最多，其次為批發零售業8萬個，電子資訊、軟體和半導體有6.9萬個，一般製造業有6.2萬個。

產業薪資部分，調查統計，2024年新鮮人薪資中位數為半導體業4萬3000元居冠，其次為建築及土木工程業4萬2000元，第3名則為金融業與會計服務業4萬1000元。

人力銀行表示，與2023年相比，建築及土木工程業受惠於房市獲利佳，更有銀彈搶才；2021至2023均進前3名的運輸業，因電商發展遇瓶頸影響，薪資掉出產業前3名。

面對大環境變動，王榮春建議今年畢業求職的新鮮人，選擇具應變彈性的公司、加強延伸技能以及在履歷強調因應變局的經驗，持續關注產業變化和職場趨勢，理解自己的興趣和優勢。