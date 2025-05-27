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年薪300萬換來「3無」！30歲工程師苦尋生活動力：人生都賣給工作

聯合新聞網／ 綜合報導
一名工程師坦言雖年薪高達300萬元，但下班後經常陷入無力感，對真正想做的事遲遲無法展開。示意圖／Ingimage
一名工程師坦言雖年薪高達300萬元，但下班後經常陷入無力感，對真正想做的事遲遲無法展開。示意圖／Ingimage

近日，一名年約30歲的工程師Dcard上發文，開頭直言：「感覺人生都賣給工作了。」雖然年薪高達300萬元，看似擁有令人稱羨的物質生活，但他坦言自己對工作提不起勁，生活缺乏重心，下班後也經常陷入無力與倦怠，對真正想做的事遲遲無法展開。他形容自己的人生「無趣、無感、無意義」，甚至在感情方面也感到困惑與空虛。

在貼文中，原PO坦率表示，自己遲遲不敢踏入婚姻，害怕一旦成家立業，就會被金錢壓力與家庭責任綁住，失去最後一絲自由。為了填補情感上的空白，他轉向交友軟體尋找慰藉，卻發現自己只是無止境地滑動畫面，不斷更換短暫的伴侶關係，心中的空虛感卻絲毫未減。

貼文引發大量共鳴，網友紛紛留言表示，「這就是可悲理工人的一生」、「你可以挑戰創業，保證很有趣」、「人生就是賺錢跟花錢呀」，也有人直指重點，「『每天下班都沒精力做想做的事』才是主因，不改變這點只會繼續焦慮。」

更有網友語氣犀利地指出：「斷了是因為你是個無聊的人，給你錢也沒用，什麼東西到你身上都變成無聊的化身。」儘管話語辛辣，她最後也補充：「你應該有小時候想做卻一直沒做的事吧？賺這麼多，不就是可以任性去追夢的籌碼嗎？」

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