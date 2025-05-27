女主管好難！強勢管理被說情緒化 她嘆：每天要證明自己夠格

近日，一位女性主管在社群平台Dcard上發文，引發廣大網友共鳴。她在文章中坦言，升任管理職位後，讓她感到最吃力的並非工作內容或專業能力，而是來自於性別的刻板印象與質疑。她無奈表示「最累的不是工作本身，而是每天都要證明我配當主管，只因為我不是男性」。

原PO透露，自己負責帶領一支不到十人的小團隊。團隊中有一位資深男性員工，技術能力雖佳，卻習慣隨意交件，缺乏基本的責任感。她起初希望以「尊重」為原則，試圖和對方理性溝通，但換來的卻是對方的敷衍與忽視。當她採取更加強勢的管理方式，要求清楚的標準與流程，反而被貼上「情緒化」、「太愛管」、「公主病」等負面標籤。她更直言：「如果今天我是個男性主管，我那些話、那些標準，不正是主管應該說的嗎？」

最後，她在文章結尾感嘆：「這社會說支持女性領導，但實際上卻要求我們既要強勢又不能讓人不舒服、既要有效又不能太權威。那請問，我到底該怎麼當主管？」

這篇貼文迅速引發熱議，有網友指出：「當主管的第一課，是要學會當壞人」、「不用太在意員工怎麼看你，重點是能否讓團隊達成目標」、「年底考績給他一個公正評價就好，不需要苦口婆心。」

也有許多人給予她正面支持：「主管不可能百分之百獲得認同，但你要有被討厭的勇氣。」還有人提醒不要陷入性別的迴圈：「男女主管都會遇到老鳥刁難，持續提升能力，抓住機會證明自己的實力，自然能贏得尊重。」