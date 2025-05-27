近95%九年級生想先就業 謀職三大考量：薪資、興趣、發展

開心迎接畢業季，「九年級生」準備踏出校園了，根據yes123求職網27日發布的最新調查顯示，在今年應屆畢業或退伍的新鮮人當中，有94.7%想「先就業」，代表要「繼續進修」的，僅占了5.3%，多於去年的94.1%，以及前年的93.1%，回升到六年以來的高點。

若以「學歷」交叉分析來看，其中「學士級」新鮮人，選擇先就業比例有94%；「研究所級」新鮮人，先就業比例有96.6%。

假如選擇「先就業」的話，其中又有七成的社會新鮮人透露，「已經開始」找工作了，比例高過去年的68.3%，與前年的67.2%。同時在這群「求職起跑者」當中，甚至已有27.7%透露，「有獲得」企業錄取，算是目前最幸運的一群「職場菜鳥」，比例也高於去年同期的26.1%，以及前年的24.6%。

對於第一份工作，新鮮人「最想進入」的行業，在可複選狀況下，前五名分別是：「餐飲住宿與休閒旅遊」（35.1%）、「科技資訊業」（34%）、「金融保險與會計統計」（32.9%），以及「運輸與物流倉儲」（30.3%）、「批發零售與貿易」（26.1%）。

而在六到十名的行業方面，又分別為：「大眾傳播與公關廣告」（25%）、「一般服務業（不含餐宿休旅）」（23.7%）、「影音設計與時尚藝術」（22.6%），以及「文（補）教業」（21.5%）、「營建與不動產」（20.4%）。

至於新鮮人選擇首份工作時，在可複選狀況下，主要考量依序有：「薪資待遇」（64.2%）、「符合興趣」（62.9%）、「職務的發展性」（57.1%），以及「公司未來前景」（48.6%）、「學以致用」（47.5%）。

其餘求職考量，又分別為：「公司福利」（38.1%）、「休假正常」（36.9%）、「培訓制度完善」（30.2%），以及「產業前景」（29.1%）、「公司規模」（23.2%）。

既然薪水高低，成為求職時最重要的考量，那麼今年新鮮人的待遇期望值又有多高？從yes123求職網的調查發現，今年新鮮人期盼第一份工作的月薪，平均為34,870元，與去年的33,133元相比，回升1,737元，等於增加5.2%，除了連續五年出現反彈，更創下12年新高。

再以「學歷別」交叉分析來看，其中「學士學歷」新鮮人的期望值是33,938元，比去年的32,383元，上調1,555元，增幅為4.8%，也是十二年以來新高。

若對照yes123求職網在「5月23日」公布的調查，企業願意提供的起薪：「學士級」平均給32,556元，勞資雙方「認知的」起薪落差為1,382元；換算下來，這中間的差距，大約僅剩4.1%的幅度。

至於「研究所學歷」新鮮人的期望值為37,310元，比去年的35,181元，增加2,129元，增幅為6.1%，並創下11年新高。

同樣對照yes123求職網在「5月23日」公布的調查，企業願意提供的起薪：「研究所級」平均給35,567元，勞資雙方「認知的」起薪落差為1,743元；換算下來，這中間的差距，大約僅剩4.7%的幅度。

相較於「學士級」期望值，「研究所」新鮮人期盼薪資水準，後者仍為前者的1.099倍，高出9.9%，等於多3,372元。

想先就業的新鮮人當中，合計仍有七成表示，「會」向應徵企業表明「期望薪資範圍」，其中又分成：32.9%屬於「履歷表上寫，面試時不會提」；19.1%屬於「履歷表上不寫，面試時會提」；18.1%屬於「履歷表上寫，面試時會提」。

因此會選擇「履歷表」上填寫期望薪資的，合計占了51%；而在「面試時」會提出期望薪資的，合計也有37.2%。

解讀前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌指出，民國九十年以後出生的「九年級生」一畢業，絕大多數選擇搶先就業，而不繼續進修，仍反映出「學歷貶值」與「文憑主義式微」的職場趨勢。

楊宗斌並建議，社會新鮮人要有高度危機感，「超前部署」求職進度，提早在正式畢業前投遞履歷，嘗試應徵更多家心儀的企業，因此個人「積極度」高低，將是縮短待業時間的關鍵因素之一；而且正值「缺工潮」，如果應徵人力吃緊的企業，「求職早鳥族」談薪水的空間更大，錄取率也更高。

楊宗斌進一步表示，在熱門行業部分，則呈現求職「M型化」，有些新鮮人偏好較高起薪的科技業與金融業；有些則偏好學歷、主修門檻較低的服務業，特別是在全面性「邊境解封」後，「內需型產業」持續缺工，資方招募動作積極，使得這部分的職缺比較多。