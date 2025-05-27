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將開罰！地球村爆欠薪…勞動局證實遲發工資最高罰100萬
先前因北市一名牙醫師遭痛毆，意外爆出地球村補習班疑似有資金問題，不僅傳出積欠牙醫師1500萬，還欠薪20多位員工薪資。北市勞動局今天證實，有地球村勞工在5月8日提出申訴，5月22日實施勞動檢查，初步發現有工資遲付情形。
勞動局表示，後續勞動局將依勞動基準法第22條第2項規定，裁處2至100萬元罰鍰。
台北市日前爆出一間牙醫診所疑似醫療暴力，一名女牙醫日前在診間遭男子以洗牙太動毆打，女牙醫方面指控，被攻擊不是單純醫療糾紛，而是與地球村補習班負責人債務有關。
近日又傳出，有地球村美語總部員工被欠薪，累積金額高達百萬元，北市勞動局表示，對於地球村語言補習班爆發欠薪事件，確實有勞工在5月8日向勞動局提出申訴，主張每月15日工資晚付，勞動局已經在5月22日前往勞動檢查，初步發現有工資遲付情形。
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