工讀生加班費常被消失 新北6月啟動專案勞檢

中央社／ 新北26日電

新北勞工局今天表示，根據過去勞檢統計，工讀生最常見的違法態樣是加班費「被消失」，為保障工讀生打工權益，將於6月啟動專案勞檢可能的慣老闆。

新北市勞工局發布新聞稿指出，根據去年勞檢結果，工讀生最常遭遇及開罰的違法態樣就是雇主「未支付加班費」、「未支付法定休假日出勤加倍工資」、「出勤紀錄未詳實記錄至分鐘」為大宗。

勞工局長陳瑞嘉表示，工讀生多屬時薪制勞工，只要每日工作超過8小時，或於休息日、法定休假日工作，雇主就應依勞基法發給加班費或加倍工資。

他表示，為保障工讀生的打工權益，勞動檢查處將於6月起，針對轄內各大專院校周邊經常僱用學生的業者，以及超商、餐飲業等大型連鎖企業門市據點，啟動工讀專案勞動檢查。

勞工局呼籲事業單位務必遵守法令避免觸法。出勤紀錄如有異常或缺漏，業者應在工資結算前，會同勞工釐清補正，依實際工時計算工資後如期發給。如果勞動權益有受損情形，可透過「新北勞動雲」網頁的「勞資調解便利通」，申請爭議調解，亦可透過「勞動檢查立即GO」提出檢舉，以確保自身合法權益。

時薪 新北 打工 工讀生 工時 勞資 勞工局 加班費

延伸閱讀

補助款遭刪30.4億 新北主計處：經費沒到位第4季出問題

遭補教師性侵！女網紅爆他仍在教書 新北揭曾代課要開罰

拒檢逃逸露餡！桃警雷霆專案查獲4名越籍移工 其中1人遭通緝

淨土專案結合取締砂石車勤務 桃園分局強力稽查取締違規土方、超載

相關新聞

公車司機荒搶人大戰 最牛駕駛員臉書潛水招募30人賺獎金

客運業者稱40年來每天都在招募駕駛員，為招募員工各業者祭奇招，除給新進員工任用獎金，就連介紹人也有介紹獎金。台北客運駕駛...

公車司機薪水高？學者：低底薪高獎金 工時長才能領得多

公車駕駛薪水不低，卻招募不到人手，人力結構老化。逢甲大學運輸與物流學系教授蘇昭銘指出，台灣客運司機老化問題日益嚴重，需從...

影／被投訴壓力大！勞動條件差 公車運將嘆：大家都想找麻煩

公車司機老化、缺工問題難解，更加惡化第一線勞動環境。在台中開車超過20年的運將說，「反正我們開公車的，就是路上『最底層』...

北捷清潔員滿10年可有15天特休！總經理黃清信：已變更委外合約

北捷平均日運量200多萬人次，整潔便利讓觀光客讚許，不過8百多位清潔員先前遭質疑，只要重新招標委外清潔廠商，清潔員就被迫...

面試要「化妝」嗎？她好奇素顏是否不禮貌 網勸別戴1物

面試時除了表現個人能力外，外表儀容也是面試官注重的一環。一名女網友發文，稱有很多人認為素顏面試不禮貌，並認為面試時化妝很基本，於是好奇詢問網友的意見。對此，有網友提醒絕對不要戴「口罩」面試。

端午3天連假…勞工若有出勤 工資加班怎麼給一次看

本周六就是端午節，北市勞動局提醒，端午節為國定假日，勞工當天若出勤，不論實際工時為何，雇主皆須加發一日工資。若出勤超過8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。