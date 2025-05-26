工讀生加班費常被消失 新北6月啟動專案勞檢

新北市勞工局今天表示，根據過去勞檢統計，工讀生最常見的違法態樣是加班費「被消失」，為保障工讀生打工權益，將於6月啟動專案勞檢可能的慣老闆。

新北市勞工局發布新聞稿指出，根據去年勞檢結果，工讀生最常遭遇及開罰的違法態樣就是雇主「未支付加班費」、「未支付法定休假日出勤加倍工資」、「出勤紀錄未詳實記錄至分鐘」為大宗。

勞工局長陳瑞嘉表示，工讀生多屬時薪制勞工，只要每日工作超過8小時，或於休息日、法定休假日工作，雇主就應依勞基法發給加班費或加倍工資。

他表示，為保障工讀生的打工權益，勞動檢查處將於6月起，針對轄內各大專院校周邊經常僱用學生的業者，以及超商、餐飲業等大型連鎖企業門市據點，啟動工讀專案勞動檢查。

勞工局呼籲事業單位務必遵守法令避免觸法。出勤紀錄如有異常或缺漏，業者應在工資結算前，會同勞工釐清補正，依實際工時計算工資後如期發給。如果勞動權益有受損情形，可透過「新北勞動雲」網頁的「勞資調解便利通」，申請爭議調解，亦可透過「勞動檢查立即GO」提出檢舉，以確保自身合法權益。