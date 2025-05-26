公車司機荒搶人大戰 最牛駕駛員臉書潛水招募30人賺獎金

客運業者稱40年來每天都在招募駕駛員，為招募員工各業者祭奇招，除給新進員工任用獎金，就連介紹人也有介紹獎金。台北客運駕駛長翁銘男不僅潛伏在各大貨運、聯結車等大車臉書社團搶人，還利用假日到駕訓所發文宣，「陸空雙管齊下」至今已拉了30人開公車，堪稱台北客運最強人力銀行。

現年43歲的翁銘男過去擔任房仲業務員，他10年前轉換跑道開公車，目前是307駕駛，他笑說早期介紹新人僅5千元獎金，後來變1萬元，當時根本不看在眼裡，至疫情後司機荒更嚴重，公司提高至2萬元獎金，他覺得這是一大商機，於是開始放眼這片藍海經濟。

他先是自製文宣並在臉書社團PO文，若有興趣的臉友就開始加LINE，他會分享自己的駕駛經驗，翁說，很多人對開公車有許多疑問，他會一一解答，當有人問起薪水待遇，他則貼出薪資條給對方看，讓人眼見為憑，不過「可能與4、50個人聊過，才會有1、2個有意願要嘗試開公車」。

翁銘男更以過去房仲業務員的經歷應用到招攬駕駛員，他會利用休假日到中和區公路人員訓練所發DM攬客，他說除了空戰也要街頭陸戰，更自述自己曾發500百多份文宣，結果僅3個人有興趣，但一旦對方有興趣，他就會邀請對方跟他的公車跑個一、兩趟，藉此讓對方知道其實開公車沒那麼困難。

翁銘男說，第一年尋找新人根本沒有任何業績，但他認為只要繼續耕耘，終究會有些成果，他持續在臉書更新動態，也自製影片分享他的一日駕駛生活，後來有意願的人愈來愈多，至今他介紹的司機有從台中、雲林甚至屏東北上的都有，最年輕的僅28歲。

「並不是介紹進來就有獎金可拿」，翁銘男說，要等新人待滿一個月，新人可領2萬任用獎金，他可領1萬介紹獎金，待新人做滿3個月，他才能再領1萬獎金。他說，也有人做了2天或做不到1個月就陣亡了，所以他除了介紹，更有「新人關懷服務」，時常關心對方開車狀況及心理狀態等，就是盡量給予協助。

至今介紹來的駕駛員以貨車司機轉職為大宗，另有開多元計程車或其他客運同業跳槽過來，部分陣亡原因認為駕駛員工作太辛苦，也有人擔心車禍賠不起，甚至有人抱怨「寧願載貨也不要人」翁銘男認為，每天看乘客一路平安上下車，其實很有成就感。