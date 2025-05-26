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影／被投訴壓力大！勞動條件差 公車運將嘆：大家都想找麻煩

聯合報／ 記者陳敬丰黃羿馨林媛玲／連線即時報導
台北客運公車駕駛潘文生開公車10年，他說乘客投訴多，實在很無奈。記者余承翰／攝影
台北客運公車駕駛潘文生開公車10年，他說乘客投訴多，實在很無奈。記者余承翰／攝影

公車司機老化、缺工問題難解，更加惡化第一線勞動環境。在台中開車超過20年的運將說，「反正我們開公車的，就是路上『最底層』」。在新竹開通學公車的司機說，「塞車害學生遲到，縣長就會收到投訴，壓力真的很大」。

新竹縣今年2月推出新公車路線，專為通勤學生開設，不過開學首日，就因為駕駛身體不適，又沒人可代班，導致班車開天窗。後來接手的客運公司戰戰兢兢，就怕又出狀況。

49歲、開車20年的陳姓司機說，開這條路線壓力很大，怕學生遲到，但塞車、下雨天路況不好，「司機比家長還更緊張」；他也怕肚子痛等突發狀況，早餐吃少一點，盡量少喝水，前一天晚餐也不能吃太多，以免找不到廁所。

同樣開「快九」的57歲蘇姓駕駛說，退伍後當大客車司機，每天都在跟時間賽跑，「若害學生遲到，他們隔天就寫信給縣長投訴」。

「大家都被投訴過」。蘇姓駕駛說，有次經過菜市場，他下車幫長輩抬菜籃，遭乘客投訴擅離座位，「不幫忙婆婆媽媽會投訴，幫了忙還是有人投訴」，讓人很無奈。

「多數人寧可開貨車，也不開公車，因為貨物不會投訴。」新竹捷乘客運謝姓主管說，這行業壓力大工時長，社會對公車高期待卻低容忍，導致很少年輕人加入，年齡差距很大，像公司內只有2個人低於30歲，1個40歲，再來就跳到50歲以上了。

開台中公車的60歲洪姓司機，開公車24年原已退休，半年後公司缺人一直拜託才回來幫忙；很多人專門找公車麻煩，有次右轉被機車擋路，騎士下車摔安全帽，喊「你給我下來」、「我今天就針對你」，他報警提告，對方雖被判刑，但他餘悸猶存。

「公車司機是路上的最底層，乘客、行人、汽機車駕駛，都有千百種理由怪公車司機」。他說，「反正有領到錢就好，被投訴摸摸鼻子」，但年輕人未必能忍耐，因為工時長、壓力大而離開。

台北客運駕駛潘文生行駛52歲，開公車10年。他說，上班時間比較長，但待遇不錯，尤其今年調薪8千元，月薪從9萬5到11萬，但多數年輕人想要有自己的生活，就不想來開公車。

潘文生說，乘客投訴很多，每個月都遇到2、3次，像是乘客問問題，駕駛專心開車沒注意到，就會被投訴，雖然公司會調監視器釐清，但還是覺得很委屈。

台北客運公車駕駛潘文生開公車10年，他說乘客投訴多，實在很無奈。記者余承翰／攝影
台北客運公車駕駛潘文生開公車10年，他說乘客投訴多，實在很無奈。記者余承翰／攝影
公車司機缺工、老化，新竹縣專為通勤學生開設的快捷9路公車，開學日首班車就「放鴿子」，學生原地等不到這班消失的公車。圖／議員吳旭智提供
公車司機缺工、老化，新竹縣專為通勤學生開設的快捷9路公車，開學日首班車就「放鴿子」，學生原地等不到這班消失的公車。圖／議員吳旭智提供

新竹 壓力

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