北捷清潔員滿10年可有15天特休！總經理黃清信：已變更委外合約

北捷平均日運量200多萬人次，整潔便利讓觀光客讚許，不過8百多位清潔員先前遭質疑，只要重新招標委外清潔廠商，清潔員就被迫「年資歸零」。總經理黃清信今赴議會備詢，議員何孟樺問此議題，黃清信說，北捷已在5月6日與委外廠商變更合約，清潔員年資已併計。

黃清信表示，北捷5月6日已經與清潔委外廠商變更合約完成，針對先前工會的訴求，要求北捷清查清潔員工年資，目前車站共880名清潔人員，僅剩下4位出國還沒清查，不過也會依照實際狀況認定，都全面一體適用，只要進來北捷的年資多少年，特休假就併計多少天。

北捷先前遭質疑，每天負責117個車站環境清潔店8百多位清潔人員，因清潔業務委外，且每兩年一標，只要原先廠商未得標，即便新廠商繼續聘用舊清潔員，受雇年資依然須歸零重計。

根據台灣勞動派遣產業工會調查，目前北捷8百多名清潔員平均受雇年資逾8.21年，還有354人服務逾10年，如果北捷今年招標換約，若年資、特休歸零，全體清潔員將少7820天特休，以時薪190元計算，折合工資約1188萬元。

台灣勞動派遣產業工會日前也在五一勞動節前夕前往北捷公司抗議，北捷當天回應，將變更現行契約辦理，納入特休年資併計，讓清潔人員可以納入年資，享有應有的特休假。

議員何孟樺今天在議會交通部門質詢該議題進度，北捷總經理黃清信表示，5月6日都已經變更完畢。