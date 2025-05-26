面試要「化妝」嗎？她好奇素顏是否不禮貌 網勸別戴1物

面試時除了表現個人能力外，外表儀容也是面試官注重的一環。一名女網友發文，稱有很多人認為素顏面試不禮貌，並認為面試時化妝很基本，於是好奇詢問網友的意見。對此，有網友提醒絕對不要戴「口罩」面試。

一名女網友在Dcard發文，她看到許多人對於「素顏面試」感到震驚，讓她好奇大家面試時是否真的都會帶妝，除了銷售、外勤這類第一線接觸人群的工作外，內勤的工作是否也需要化妝面試呢？

此文一出，有不少網友認為要看工作性質，「看是什麼工作性質，主要看起來乾淨有精神就可以了」、「履歷足夠好誰管妳長啥樣，除非是行銷類的工作」、「看職業跟規定吧，航空櫃姐哥那種鐵定化，而我的職業都素顏」、「我在科技公司內勤、餐飲集團內勤、金融業都待過，都是大公司，面試沒化過妝」。

也有網友分享經驗，透露素顏或化淡妝就好，「我一向是不化妝，但會塗防曬+隱眼+有色護唇膏」、「會上粉底，至少看起來要乾淨順眼」、「我都素顏，之前去面試一份業務助理的工作，另一位面試者全妝，然後面試開始時就直接被說她不適合」、「簡單有氣色眼睛要有神，潤色防曬或妝前+大地色眼影短眼線，重點頭髮小雜毛黏好應該就很乾淨了」。

更有網友提醒面試千萬不要戴「口罩」，「我面試的時候被說希望來面試可以不要戴口罩，但是他們的語氣是那種怎麼會有人來面試然後戴口罩的感覺」、「上個月戴口罩素顏面試的全都沒上」、「素顏有整理乾淨清爽覺得還好，口罩就真的NG」。