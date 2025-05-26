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端午3天連假…勞工若有出勤 工資加班怎麼給一次看

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市勞動局提醒，端午節為國定假日，勞工當天若出勤，不論實際工時為何，雇主皆須加倍發工資。圖／聯合報系資料照片
北市勞動局提醒，端午節為國定假日，勞工當天若出勤，不論實際工時為何，雇主皆須加倍發工資。圖／聯合報系資料照片

本周六就是端午節，北市勞動局提醒，端午節為國定假日，勞工當天若出勤，不論實際工時為何，雇主皆須加發一日工資。若出勤超過8小時，自第9小時起須依序加給1又1/3倍與1又2/3倍工資，並納入每月46小時加班上限。

勞動局提醒，這項規定同樣適用於時薪制勞工，例如當日出勤8小時、時薪為190元者，工資應為3040元（190×8×2倍）。

北市勞動局表示，今年端午節適逢周六，若該日為勞工的休息日或例假，雇主應安排補假一天，如端午節改於6月3日補假，補假日也視為國定假日性質。

勞工如於補假如6月3日出勤，雇主應比照國定假日計薪，給予加倍工資；如果端午節5月31日原為勞工休息日，當日出勤，雖然適逢國定假日，但當日仍視同休息日出勤核計加成工資；如果5月31日是勞工之例假，則非因天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤。

勞動局長王秋冬表示，國定假日放假與加班給薪的相關規定，是保障勞工最基本的權益。雇主若違反規定，經查屬實者，將依法處以2萬元至100萬元罰鍰，並公告事業主名稱、違反條文與負責人資訊。王局長也強調：「請事業單位務必依照法令執行，不要心存僥倖，更不要犧牲勞工的權益。」

勞動局提醒，勞資雙方若就假期、補休或工資發生爭議，可透過「勞動即時通」線上提出調解申請，亦可透過「臺北市陳情系統」反映問題，由市府提供協處服務。臺北市政府將持續落實勞動政策，確保節日與權益同樣落實，讓勞工朋友過得安心、放得踏實。

雇主 端午節 國定假日

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