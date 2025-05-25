求職免包粽苦等！北市端午前夕748職缺開搶

端午節快到了，除了吃粽子、划龍舟，不如幫自己的職涯「包中」吧！臺北市政府勞動局就業服務處從5月26日至5月29日一連四天，邀請20家優質企業進駐各就業服務站，釋出748個工作機會，不用投履歷、不用等通知，現場直接面試，面談成功就能馬上上工！

本次徵才涵蓋旅宿餐飲、批發零售、營建工程、公共自行車租賃、保全、貨運運輸到照顧服務等產業，開出最高月薪60K、最高時薪350元的誘人條件，職缺多元豐富，從正職、兼職，到主管、基層通通有，適合轉職者、初次求職者及重返職場的朋友。

臺北市勞動局長王秋冬表示，儘管美國川普政府的關稅政策與近期台幣大幅升值，對短期經濟局勢造成一定波動，但臺北市以服務業為主、占比超過八成的產業結構，使得缺工問題仍未解決，各大企業為了補齊人力，爭相加碼徵才、搶才不手軟，像是「CDS美商德盟」就特別安排用人主管到現場說明職務內容，甚至提供職場體驗，展現誠意十足。

就業服務處也指出，這波徵才活動強調「現場直接媒合」，省去履歷篩選與等待時間，讓求職者能第一時間與企業面對面洽談，大幅提高錄取與上工效率，也歡迎無經驗、考慮轉職或希望重返職場的市民朋友，把握這波機會到就服站現場碰碰運氣，開啟職涯新篇章。

在旅宿餐飲領域，像是「寒舍餐旅」就開出餐飲主任起薪40K，「歐華酒店」更釋出宴會廳領班職缺，同樣月薪40K起跳。其他還有正職與兼職內外場人員、房務員、麵包師傅、救生員／健身指導員、工程修繕技術員、洗盤員等，廣邀對服務業有興趣的朋友加入行列。

在交通運輸方面，以「最後一哩路」為使命的「微笑單車／YouBike」，這周將在景美、北投、艋舺三處就服站參與徵才，夜班調度專員月薪高達48K、另有獎金加給，早班、晚班皆有，全職、兼職通通開缺，排班彈性、工作地點便利。

零售產業方面，包括全家、統康、萊爾富、阿瘦、特力屋等知名企業也加入徵才行列，提供儲備幹部、營運專員、支援大夜與門市兼職等多樣職缺，門市據點多、方便就近上班，兼顧家庭、課業與生活安排。而全家便利商店更與賽珍珠社會福利基金會合作，打造友善職場，幫助新住民及其子女更順利融入職場。

照顧服務方面，邀請旭曜、安德利、星樂活與愛關懷等四家長照機構，提供照顧服務員與個案管理師等職缺，只要具備相關證照，就有機會投入這份充滿溫度與意義的工作。

本次參與徵才的企業包括：北大消防安全設備、寒舍餐旅、阿瘦實業、旭曜長照、全家便利商店、新瑞宅配、微笑單車（YouBike）、中興保全、美商德盟、萊爾富、統康生活、順盛工程、馥餘實業（西雅圖極品咖啡）、安德利長照、麥當勞、國正實業（歐華酒店）、賽珍珠社會福利基金會、星樂活長照、特力屋、愛關懷長照，總計20家企業，媒合服務完全免費。