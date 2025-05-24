勞工退休金增訂裁罰基準 6月上路

勞動部勞保局日前增訂「勞工退休金條例罰鍰應行注意事項」，明定雇主未申報提繳、或未核實申報提繳勞工退休金、置備名冊等裁罰基準，6月起上路。

依規定，雇主若未依法辦理申報提繳勞退金、停繳手續、置備名冊或保存文件，限期也未改善者，將被處以2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並按月處罰至改正為止；未覈實申報提繳工資或未每月通知勞工提繳金額，則開罰5千元以上、2萬5千元以下。若拒絕提供查對其所屬勞工名冊及相關資料，處以3萬元以上、30萬元以下。

據勞保局統計，2024年查到雇主未申報提繳退休金80件、未覈實申報提繳工資2025件、未通知勞工提繳金額8件、拒絕提供查對資料2件。

勞動部勞工保險局日前公告增訂「勞工退休金條例罰鍰應行注意事項」，進一步明確裁罰基準。勞保局勞工退休金組長楊佳惠說，勞退金條例過去沒有訂裁罰基準，考量勞保、職災保險都訂有裁罰基準，參酌其他制度與執行經驗，日前也爲勞退金增訂應注意事項。

以雇主未辦理申報提繳退休金為例，若經要求限期改善，仍未改善者，將從當次違反行為當天起往前追溯1年，若1年內首次違法開罰2萬元，並按月處罰至改正為止，第2次開罰4萬元並按月處罰至改正，若是違法到第5次，則開罰10萬元，也是按月處罰至改正為止。