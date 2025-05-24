中國大陸流行「十不青年」 台灣Z世代新鮮人最擔心這點

台大24日舉行畢業典禮，也象徵著畢業季求職潮已正式揭開序幕。台灣Z世代新鮮人對於職涯規劃的想法究竟如何呢？根據1111人力銀行針對新鮮人的最新調查顯示，新鮮人最擔心在職場遭遇到的難題有：起薪太低45.1%、薪水無法支付生活開銷41.1%、調薪慢34.6%、工時過長32.2%，還有遇到慣老闆27.4%。

此外，該份調查還問及「是否曾有我不想再努力工作了的念頭」，答案顯示有高達67%認為覺得努力與報酬不成比例、再怎麼拼也存不到錢買不起房45.2%、沒有升遷或轉職機會32.5%、對職場文化感到心寒25.3%，以及23.7%經常懷疑自己的價值與能力。

反觀大陸經濟持續低迷，職場競爭激烈，年輕人越來越沒有奮鬥的動力，從「躺平族」到近期開始流行所謂的「十不青年」，引發兩岸網友熱議。所謂的「十不」是指：不捐血、不捐款、不結婚、不感動、不買房、不生小孩、不買彩券、不入股市、不買基金以及「不扶老人」。整體而言，年輕人瀰漫著濃厚的悲觀主義，對於未來沒有憧憬。

針對台灣Z世代新鮮人煩惱不知如何談薪水的困擾，1111人力銀行總經理張篆楷推薦「AI小精靈」功能，24小時在線即問即答，不管是工作推薦、履歷健檢或是面試提醒等，都可以協助新鮮人解決各種工作面向的疑難雜症。

1111人力銀行發言人曾仲葳提醒，大環境缺工持續，目前1111人力銀行資料庫有超過50萬筆歡迎新鮮人的工作機會，產業需求炙熱，偏向勞方市場。唯要提醒的是，新鮮人缺乏社會歷練，初入職場對於人際關係掌握容易進退失據，建議不妨掌握四個職場禮儀與溝通技巧：首先，保持禮貌與尊重，建立良好第一印象，其次，主動請益但要避免「問太多」，以免讓前輩認為沒做功課，再來，留意前輩個性與習慣，調整溝通的問法技巧，最後，就是要適當建立人際連結，例如感謝前輩指導，午休送上一杯手搖飲表示謝意，都是很實用的作法。

張篆楷提醒，現在的新鮮人屬於被稱為「數位原住民」的Z世代，對於網路及社群媒體依賴性高，也因此更容易掉入求職詐騙陷阱。或許使用社群平台求職對年輕人來說快速又方便，但因為沒有經過人力銀行把關，建議新鮮人看到「高薪、免面試」或是「在家工作、免進公司」等字眼，一定要特別提高警覺。