想裸辭「要有多少存款」？網曝1關鍵數字：算安全範圍

你有過裸辭的經驗嗎？一名網友分享，自己存款有25萬，目前想離職全心準備考試，但不清楚25萬元是否能夠支撐8個月的生活費？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「存款25萬可以裸辭嗎？」為題，指出目前在職中，同時也在準備中華電信的考試，但現在只能趁下班或是假日讀書，有考慮裸辭來全心準備考試。

這名網友進一步說明，自己現在存款有25萬，加上讀書、考上等分發的時間，若裸辭大約有8個月的時間沒有收入，雖然住家裡沒有房租壓力，但還是要自己出生活費，好奇這樣的存款，是否可以裸辭？

貼文一出後，不少網友都表示「裸辭真的還好，緊急預備金都是6個月左右，25萬感覺還在安全的範圍」、「有爸媽，0存款也能裸辭」、「可以，我每次不管存款多少，都直接裸辭，到現在活得好好的」、「我存款10幾萬直接裸辭，然後飛日本玩五天大買特買」、「一萬裸辭的路過」。

此外，也有部分網友持其他想法，回應「看你家庭經濟條件，會不會突然需要支援家人，我存款有100多萬也不敢裸辭」、「我存款300萬也不敢，想辭就辭吧，多少不是重點，重點是心態」、「我500萬也不敢裸辭，應該是跟年齡有關、跟存款無關，年紀輕沒壓力，年紀大了就有不能不工作的壓力」。