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連「接電話」都要教！她嘆新鮮人世代差異大 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，現在的世代差異真的太大，在職場上居然連「接電話」都要教同事怎麼做。示意圖/Ingimage
一名網友分享，現在的世代差異真的太大，在職場上居然連「接電話」都要教同事怎麼做。示意圖/Ingimage

隨著時代變遷，現在的新鮮人幾乎都「有話直說、拒絕加班」。對此，一名網友不解直呼「沒想到現在還要教新人如何接電話」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，現在的世代差異真的太大，在職場上居然連「接電話」都要教同事怎麼做，讓她相當無奈。

貼文一出後，釣出一票網友共鳴，紛紛表示「我還遇過要教網路線怎麼插」、「還要教他，上班時間超過1分鐘也算遲到喔」、「我同事3年才學會電話禮儀，很可怕」、「沒事～我還教過同事收信和用行事曆」、「沒事，我還要教同事寄信」、「電腦使用也要一起教」、「沒事，我還教同事台北區號是02，他台北人24年不知道…」。

不過，也有不少網友持相反意見，認為本來就該教，回應「電話禮儀、轉接設定、印表機操作必教」、「公司的一定要教吧，接分機和轉接的方式也不是每家都一樣」、「認真說，我不會按分機，我同事曾經按分機然後警察來了」、「正常吧！這個世代家裡不一定會有電話，而且每家公司的電話禮儀些許不同，這只是一句話的事，不要什麼都牽扯到這個世代」、「我26歲也不會用電話、影印機，另外日商、韓商接電話的方式，是連他們本國人都要學習的」。

職場 同事

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