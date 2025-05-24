28K職缺也難錄取！她嘆「工作好難找」 網揪1關鍵給實用建議
你覺得一份工作多少薪水才夠呢？一名網友分享，自己有行銷、行政的經驗，沒有要求多高的薪水，但面試幾間工作後，卻連28K的職缺都沒有被錄取。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard上以「28K也難找的時代」為題，指出自己雖然有行銷、行政的經驗，但即便投遞行政職缺，很多公司都要求有「企業資源規劃」的經驗，讓她直言「企業資源規劃有這麼多種，難道都要自學嗎？」。
這名網友進一步表示，自己只要求基本薪資，並非多高的薪水，就算只有28K，人資多半還是錄取有行銷、行政、企業資源規劃、會計經驗的人，只有半年經驗的她，至今仍然沒有被錄取，還在待業中。
貼文一出後，許多網友都好奇，原PO在哪裡找工作？她透露自己在屏東，讓不少網友直呼去高雄工作，紛紛表示「我屏東人啦，所以同學現在畢業之後還在屏東的不到一半啊，至少也要通勤到高雄才活得下去」、「屏東的工作機會少到爆炸，看你要不要找親戚推薦，或者往高雄會比較好」、「來高雄會好一些吧，屏東的行銷、行政相關職務，薪資區間一定是相對比較低的」、「往高雄找找看啊」、「屏東哪會有什麼行銷工作⋯至少也要去高雄吧」。
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