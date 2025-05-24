28K職缺也難錄取！她嘆「工作好難找」 網揪1關鍵給實用建議

在進入一家公司前，面試是第一道也是最重要的關卡。有一名女網友透露自己面試了20間公司，但日前面試完其中一間企業後，竟然收到面試官給的小禮物，還向她致謝，感謝她來參加面試，讓女網友驚喜又感動，覺得自己備受尊重。

2025-05-23 09:37