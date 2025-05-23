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施工架倒塌頻傳 職安署：加強勞檢從嚴裁罰

中央社／ 台北23日電

台中市一處建築工地今天上午鷹架倒塌，導致2名勞工高處墜落死傷。勞動部職安署說，業者應落實施工架組拆作業安全，已要求勞檢機構加強巡查，將對違規業者依法從嚴裁罰。

國內近期有多處工地發生施工架倒塌事故，包含4月台大醫院的外牆更新工程、今天台中市南區某建築新建工程等外牆施工架拆除作業，共造成勞工3死2傷。

勞動部職業安全衛生署今天發布新聞稿指出，初判這2起災害原因，是在施工架上堆放太多物料，超過施工架荷重限制，導致施工架倒塌及物料掉落而肇災。

職安署說，施工架應經專任工程人員或委由執業技師設計並製作圖說，且施工架拆除作業屬於營造業高風險項目，在拆除作業前，都應由職業安全衛生人員、工作場所負責人或專任工程人員等專業人員，實施危害調查、評估，以規劃適當防護設施等。

職安署表示，國內多起施工架倒塌事故，已責成各區勞動檢查機構加強巡查，將對違規業者依法從嚴裁罰。

職安署也說，若經檢查發現有影響公共安全及公共交通，也會將缺失事證及照片等，函送轄區建築及交通等地方主管機關依法處理；若是屬公共工程，也將一併轉知該工程的主辦機關及其上級主管機關，依政府採購法及契約等相關規定辦理，以擴大建築工程施工架安全監督。

衛生署 職業安全 建築

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