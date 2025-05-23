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多起工地施工架拆除釀災 勞動部：作業前應做危害調查、評估
近期接二連三發生工地施工架倒塌意外，釀3死2傷。勞動部職安署除立即指示轄管勞動檢查機構派員勞檢，也對事故工地停工處份，並對違法職安法事項予以嚴懲，將該等事業經營負責人移送地檢署。
4月21日台大醫院外牆更新工程、5月23日台中市南區某建築新建工程外牆施工架拆除作業皆發生施工架倒塌意外，共造成勞工3死2傷。職安署說，除已立即指示轄管勞動檢查機構派員檢查，予以停工外，並對違反職安法令事項予以嚴處，及將該等事業經營負責人移送地檢署參辦。
職安署初判，這2起災害原因是施工架上堆放太多物料，超過施工架荷重限制，導致施工架倒塌及物料掉落。
職安署強調，施工架應經專任工程人員或委由執業技師妥為設計，並製作圖說，因施工架拆除作業屬營造業高風險項目，拆除作業前應由職業安全衛生人員、工作場所負責人或專任工程人員等專業人員實施危害調查、評估，規畫適當防護設施（壁連座須依拆除作業程序進行，不得任意拆除），堆置物料不得超過設計荷重，告知勞工作業過程潛在危險，並指派作業主管於現場全程監督。
職安署已責成各區勞動檢查機構加強巡查，對違規業者依法從嚴裁罰。職安署表示，經檢查發現有影響公共安全及公共交通，也將缺失事證及照片等函送轄區建築及交通等地方主管機關依法處理；另如屬公共工程，一併副知該工程主辦機關及其上級主管機關依政府採購法及契約等相關規定辦理，擴大建築工程施工架安全監督。
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