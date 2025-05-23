快訊

蘋果遭川普點名！恐面臨至少25%關稅 股價盤前重挫4%

國內外股市回穩 金管會宣布下周一解除「限空令」

台鐵啟動護車專案 產工籲建立長期制度

中央社／ 台北23日電

台鐵接連發生數起列車長遭攻擊事件，台鐵今天說即刻啟動「跨轄護車」提高見警率、強力執法等2大改善措施，台鐵產工說，護車專案無助根本，應建立長期制度解決。

台鐵列車昨天一連發生數起乘客脫序行為，花蓮1名列車長遭旅客狠用巴掌，苗栗三義站則是有車長遭酒醉旅客狂毆頭部及腹部；此外，晚間6時許樹林站，有乘客持美工刀上車，最後遭到警方逮捕。

台鐵今天上午臨時召開記者會，台鐵總經理馮輝昇親上火線強調，即刻啟動「跨轄護車」提高見警率、強力執法等2大改善措施，捍衛第一線員工執勤安全與權益。

不過，台鐵產業工會今天提出具體訴求，要求台鐵解決鐵路職安危機。

台鐵產工表示，歷年來，不論是台鐵、高鐵或捷運，暴力事件發生後主管機關皆以「提升見警率」、「啟動專案」應對，初期或有成效，但幾個月後又重返日常，「護車專案」無法制度化、常態化，不過是再次重演的短期止血，交通部與台鐵公司不能再以輿論熱度為唯一行動依據，必須負起建立可行、完整、持續的安全制度責任。

台鐵產工指出，交通部應立即與內政部、警政署協商，針對酒醉、滋事、攻擊行為等旅客，建立如何配合台鐵公司解除契約程序，包含強制帶離、隨行監控等執法流程，讓警察有權可執，也應推動保全人力常態配置，讓基層專心於服務旅客，免於暴力事件。

台鐵產工提到，台鐵公司只承諾將購置密錄器配發予車長，並要求全程配戴、強制全程錄影，恐讓職安配備淪為監控員工，產工在14日協調會已提出應給予現場人員記錄裁量權限，請台鐵研擬合理使用規範，並將發放範圍包含站務在內全體運務人員。

另外，台鐵產工呼籲，運務人員是台鐵服務旅客的第一線，遭受旅客言語、毆打職場暴力已非首次，車長、站務等運務人員每日處理各類糾紛與突發事件，台鐵公司應將現行每小時40元的運務危險津貼常態化並提高，反映職務現實與風險承擔。

台鐵產工說，交通部應督導台鐵，針對高風險營運單位設置預警、應變與支援制度，防患未然，而非事後亡羊補牢。

台鐵產工強調，在職安改革上公司有方案，但方案要制度化落實，交通部與內政部必須全力支援、統籌規劃，將職場安全納入國家層級治理視野，才是對國人「安全改革」承諾落實，若「護車專案」僅是一次性的短期動作，終將無法避免下一次的悲劇。

台鐵 交通部

延伸閱讀

文湖線大體檢 北捷邀專家團應戰暴雨、老化

台鐵旅客施暴頻傳 提高見警率1情況強制下車 研擬員工配置辣椒水防身

聖暉在手訂單460億

台鐵一日三暴列車長遭重拳狂毆11下 酒醉男被警方送辦

相關新聞

多起工地施工架拆除釀災 勞動部：作業前應做危害調查、評估

近期接二連三發生工地施工架倒塌意外，釀3死2傷。勞動部職安署除立即指示轄管勞動檢查機構派員勞檢，也對事故工地停工處份，並...

面試完收到1信封袋「謝謝妳來」 妹子超感動：第一次被尊重

在進入一家公司前，面試是第一道也是最重要的關卡。有一名女網友透露自己面試了20間公司，但日前面試完其中一間企業後，竟然收到面試官給的小禮物，還向她致謝，感謝她來參加面試，讓女網友驚喜又感動，覺得自己備受尊重。

唯一會的是照顧人 財務、中校50歲轉行居服員重啟人生

中午12點，居服員王如萍拎著便當走進個案家，動作熟稔地將飯菜剪細、耐心餵食；餐後她正清理掉落地面的飯粒，卻聽見一陣水聲傳來，她的個案已經站在沙發上小便，她立刻拿毛巾善後、為對方換上乾淨褲子，而原本手足無措的個案，情緒穩定下來。這是王如萍在長照第一線的日常，今年58歲的她，擔任居服員6年多，她說，「我唯一會的，就是照顧人。」 事實上，像王如萍一樣，50幾歲退休後才投身長照的人不在少數。隨著高齡化浪潮來勢洶洶，長照不再只是社會的挑戰，更是職涯的機會。有人在照顧中重啟人生，有人把彈性工時做出職場第二春，來看他們如何用一雙手把照顧變成職志，為自己的人生下半場找到新的方向。

傳統美術手繪結合AI及電繪開創新風格 成功殺出創意路

現38歲過去就讀美術系的徐儷心，因對未來職涯感到迷惘而裹足不前，直到參加多媒體設計職訓課程後，從一位只熟悉手繪技術的美術...

新北勞工局企業性騷擾防治免費課程 150場次手刀快搶

因應性別平等工作法修法及提升雇主性騷擾防治義務認知，新北市擴大推出「工作平等宣導團入場勞教」課程，只要企業參訓員工達20...

生成式AI來襲！最易被淘汰工作討論度TOP 10出爐

輝達創辦人黃仁勳再訪台，他預言「自主思考機器人即將誕生」，同時，馬斯克也公開人形機器人Optimus跳舞，網友驚呼：「AI真的要全面取代人類了嗎」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。