面試完收到1信封袋「謝謝妳來」 妹子超感動：第一次被尊重

在進入一家公司前，面試是第一道也是最重要的關卡。有一名女網友透露自己面試了20間公司，但日前面試完其中一間企業後，竟然收到面試官給的小禮物，還向她致謝，感謝她來參加面試，讓女網友驚喜又感動，覺得自己備受尊重。貼文引起不少討論，還有過來人也分享自己遇過類似的經驗。

原PO在Threads發文表示，前幾天在一家公司面試結束時，面試官給了一個信封袋說，「這是給妳的小禮物，裡面有三張星巴克禮券，謝謝妳今天特別前來參與我們的面試」。她非常驚訝也很感動，表示自己面試了20間公司，這還是第一次感受到自己的時間被尊重。

原PO說經歷過這麼多次面試，常常沒有得到任何回覆，甚至還有條件不符合還是被找去面試，最後在浪費彼此時間的種種經驗之下，反而這次面試官的貼心舉動，讓她感受到體貼和用心，真的很感動。

貼文獲得不少人一致稱讚，「會尊重面試者給予報酬的公司，通常不會太差」、「好讚的公司，不管結果如何都會很感激耶」、「真的很棒的公司，很多公司都高高在上，好像它在施捨你工作一樣，真的讓人很不開心」、「連求職者都那麼注重的公司，那應該是一家好公司，公司就是由人才組成的基本元素，連基本元素都不尊重的公司就不用去了」、「不管有沒有錄取，這家公司真的很nice」。

還有網友分享自身經驗，「我們公司是面試時給我500元車馬費，目前入職快2年，那包錢錢我依然留著」、「大概十多年左右，曾主動投一間公司也去面試，然後面試後竟請我簽收1000元車馬費，老闆說他們是幸福企業我相信，雖然因為沒相關經驗沒錄取但印象深刻」、「以前面試有拿到高級餐盒，不過因為知道太血汗就沒去了」、「我也曾面試後收過用紅包袋裝著面試車馬費1000元，不管有沒有應徵上，至少感覺挺好的」。