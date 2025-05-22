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傳統美術手繪結合AI及電繪開創新風格 成功殺出創意路

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
徐儷心參加職訓，蛻變成專業電繪講師，教學深獲好評，後被分署回聘成為手繪及數位插畫課程外聘職訓講師。圖／勞發署桃竹苗分署提供
徐儷心參加職訓，蛻變成專業電繪講師，教學深獲好評，後被分署回聘成為手繪及數位插畫課程外聘職訓講師。圖／勞發署桃竹苗分署提供

現38歲過去就讀美術系的徐儷心，因對未來職涯感到迷惘而裹足不前，直到參加多媒體設計職訓課程後，從一位只熟悉手繪技術的美術生，逐步轉型成為能熟練操作多款電腦繪圖軟體的專業講師，並於職訓、知名補習班及大專院校開設創意插畫課程，將傳統美術與現代數位技術結合，成功為自己勾勒出一條與眾不同的職涯藍圖。

徐儷心自幼受美術教師母親影響深遠，立志未來要以美術為專業，然而進入大學就讀後，發現實作課程比例不如預期，一度排斥所學內容，經思考於大三選擇休學。

休學期間，在親友的建議下，報名勞動部勞動力發展署桃竹苗分署開設的「多媒體設計」職訓課程，學習電腦繪圖與多媒體等相關技術。

為了要熟悉這些工具的操作與繪圖技巧，她投入大量時間練習，並在訓練師的指導及分署提供的職涯協助資源下，逐步掌握軟體應用的技巧與要領。

隨著學習更深入，她對電繪的興趣日益濃厚，並將原本熟悉的手繪竟與電繪技術完美結合，不僅為她帶來全新的創作靈感。

課程結訓後，徐儷心返回大學完成學業，並進一步攻讀研究所，強化專業知識，期間也取得印前製程-PC乙級技術士證。

畢業後，為協助跟她一樣迷惘的人，在知名補習班、社區大學及大專院校教授創意插畫課程並受業界及學員好評，她更獲聘回到桃竹苗分署擔任外聘講師，負責手繪及數位插畫等課程；隨著生成式AI技術的蓬勃發展，徐儷心也積極將 ChatGPT、Copilot 等人工智慧工具導入教學。

桃竹苗分署長賴家仁表示，鼓勵學業中斷或正面臨轉折的失（待）業民眾，可把握機會參加職業訓練，今年將開設117班自辦職前訓練課程，包含多媒體特效後製、商品創意設計製作、視覺傳達設計及其他不同領域之訓練課程，歡迎年滿15歲以上民眾報名參訓。

徐儷心參加職訓，蛻變成專業電繪講師，教學深獲好評，後被分署回聘成為手繪及數位插畫課程外聘職訓講師。圖／勞發署桃竹苗分署提供
徐儷心參加職訓，蛻變成專業電繪講師，教學深獲好評，後被分署回聘成為手繪及數位插畫課程外聘職訓講師。圖／勞發署桃竹苗分署提供
徐儷心參加職訓，蛻變成專業電繪講師，教學深獲好評，後被分署回聘成為手繪及數位插畫課程外聘職訓講師。圖／勞發署桃竹苗分署提供
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