新北勞工局企業性騷擾防治免費課程 150場次手刀快搶

因應性別平等工作法修法及提升雇主性騷擾防治義務認知，新北市擴大推出「工作平等宣導團入場勞教」課程，只要企業參訓員工達20人以上，即可免費申請專家學者到企業入場授課，強化企業內性騷擾防治意識。去年課程一推出即搶光，今年提高至150場次，只要在新北設有營運據點，企業、大專院校和人民團體皆可預約申請。

勞工局精心規劃 「入場勞教」系列課程，採用案例分析與專家解說方式，針對企業最關注的議題強化宣導，課程內容涵蓋「性別主流化」、「性別歧視」、「性別平等工作法簡介」、「防治性騷擾」、「防制就業歧視」等，企業可按照個別需求擇定主題報名。

入場勞教課程除幫助企業更了解修法重點，讓企業就實際遇到的職場狀況於課程中提出討論，由講師進行宣導並提供實際操作建議，使企業具備更專業、同理處理職場中突發狀況的能力，同時幫助勞工了解如何在職場設立健康的人際界線，防止不必要的衝突和不當行為的發生。