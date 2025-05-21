端午節若為休息或例假日 雇主應安排補假1天

5月31日是端午節，台北市勞動局今天表示，今年端午節剛好是週六，有可能是勞工的休息日或例假日，雇主應安排補假1天，且補假日也視為國定假日性質辦理。

由於今年端午節剛好是週六，有可能是勞工原本就休息的休息日或例假日，台北市勞動局勞動基準科科長洪三凱告訴中央社記者，若是休息或例假日，雇主應安排補假1天，而且補假日也視為國定假日。

他舉例說明，如果端午節改成6月3日補假，卻在補假這天出勤，雇主必須比照國定假日計算薪資，加倍發給工資。

如果5月31日是勞工的休息日，卻出勤；洪三凱說，儘管當天是國定假日，仍視同休息日出勤核計加成工資，前2小時要加給1又1/3倍工資，後6小時要加給1又2/3倍工資。

此外，5月31日若是勞工的例假日，洪三凱提醒，如果不是天災、事變（例如疫情）或突發事件（例如內部機台故障），不得使勞工在例假日出勤，萬一有以上情況發生卻沒核備，將違反勞動基準法第40條規定，若不符合這三種條件還使勞工出勤，則違反同法第36條，都是依據同法第79條處新台幣2萬到100萬元。

至於端午節若沒遇上休息日、例假日，他說，則國定假日讓勞工出勤，不論實際上工時如何，都要加發1天工資，出勤超過8小時，還要給付加成計算的延長工資。

至於外送員部分，因外送平台業者主張屬於承攬關係，目前實務上也尚未認屬僱傭關係，因此未適用勞基法，但若是連鎖餐飲的外送員工負責外送餐點，則有勞基法適用。