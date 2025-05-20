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台南大型徵才24日南台科大登場 上百家廠商提供逾5千職缺

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
「台南好生活 台南呷頭路」第2場大型就業博覽會，24日上午9時至12時在南台科技大學舉行，107家廠商提供多達5432個職缺。圖／台南市政府提供
「台南好生活 台南呷頭路」第2場大型就業博覽會，24日上午9時至12時在南台科技大學舉行，107家廠商提供多達5432個職缺。圖／台南市政府提供

「台南好生活 台南呷頭路」第2場大型就業博覽會，24日上午9時至12時在南台科技大學舉行，107家廠商提供多達5432個職缺，其中近6成職缺薪資超過3萬5千元，鼓勵求職者踴躍參與、在台南找到理想工作。

市長黃偉哲表示，台南市長期以來持續推動就業政策，現已是六都中失業率最低的城市之一，在全國也名列前茅。市府希望透過實體就業博覽會，為畢業青年提供與企業接軌的平台，讓年輕人在離開校園後，能夠更快融入職場，發揮所學。也呼籲不論是青年、轉職者或中高齡者，都歡迎踴躍參與就博會，掌握職涯新機會。

黃偉哲指出，雖然現今網路資訊發達，但詐騙訊息也充斥其中，部分求職者在網路上誤信就業機會，反而遭遇詐騙，像是被要求先繳保證金或購買產品等。相比之下，實體就博會由政府協助媒合，邀請的皆為具信譽之企業，民眾能透過現場面試，直接了解企業文化與工作內容，有效降低風險。這樣面對面的互動，仍有無可取代的優勢。

勞工局指出，今年第2場「台南好生活 台南呷頭路」大型就業博覽會將於5月24日上午9時至12時在永康區南台科技大學辦理，邀集台灣穗高科技、台灣矽科宏晟科技、緯穎智造、精金科技、前瞻能源科技、艾爾斯半導體、貿聯國際、聲寶、可成科技、瓜瓜園企業、環球水泥、雲雀國際、全聯實業、瓦城泰統、和德昌(麥當勞)、王品餐飲、碳佐麻里、燦坤實業、黑橋牌企業、富利餐飲(必勝客、肯德基)、三商餐飲、大成長城企業等。

當日提供「勞動法令諮詢」、「求職顧健康」、「CPAS職業適性診斷」及「美髮水噹噹」等貼心服務。另外，為鼓勵求職者到就博會現場多投遞履歷，只要投遞3家履歷，就有機會參加抽獎活動，獎項包括復古藍芽音響、無線果汁隨行杯、熱壓三明治機器、3.2L油切空氣炸鍋等。現場另有手機支架、便當提袋、不鏽鋼餐具等求職好康禮，數量有限，送完為止。

為響應節能減碳政策，求職者當日可搭乘台南市市區公車21路進入南台科技大學校園或搭乘台鐵至大橋火車站，越過永康陸橋步行約 5分鐘至南台科技大學。相關資訊可洽詢(06)6330820。

台南市長黃偉哲表示，實體就博會由政府協助媒合，邀請具信譽的企業，透過現場面試，了解企業文化與工作內容，有效降低求職被騙風險。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲表示，實體就博會由政府協助媒合，邀請具信譽的企業，透過現場面試，了解企業文化與工作內容，有效降低求職被騙風險。圖／台南市政府提供
「台南好生活 台南呷頭路」第2場大型就業博覽會，24日上午9時至12時在南台科技大學舉行，107家廠商提供多達5432個職缺。圖／台南市政府提供
「台南好生活 台南呷頭路」第2場大型就業博覽會，24日上午9時至12時在南台科技大學舉行，107家廠商提供多達5432個職缺。圖／台南市政府提供

詐騙 求職

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