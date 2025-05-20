金門徵才博覽會盛大登場 60家企業釋出1400職缺

由國立金門大學與勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署金門就業中心共同主辦的「2025職向未來！徵才博覽會」，今天在金門大學體育館盛大登場，吸引眾多求職者到場投遞履歷、現場面試，活動規模為歷年之最，到下午為止，有425人次投遞履歷，234人初步媒合成功，媒合率達55%。

今年共有來自金門與台灣本島共60家廠商參與，釋出超過1400個職缺，包括京元電子、華泰電子、興富發建設、燁聯鋼鐵等知名上市櫃企業，以及台中慈濟醫院與台大醫院新竹分院等醫療機構均跨海來金設攤搶才，反映企業對金門人力資源的高度重視。

此次的博覽會吸引許多金門大學學生與在地民眾參與，至下午為止已有425人次投遞履歷，234人初步媒合成功，媒合率達55%。金門就業中心表示，整體初步媒合率超過6成，後續仍有星巴克、昇恆昌、燁聯鋼鐵、可樂旅遊、新光人壽等企業安排說明會，預期最終媒合率可望再攀高峰。

除了企業徵才外，現場也提供多項就業輔導服務。金門大學特別邀請具備GCDF證照的全球職涯發展師進駐，針對履歷撰寫、自傳內容、面試技巧與職涯規劃等，提供一對一諮詢，協助求職者提升競爭力，展現職場亮點。

因應金門大學僑外生人數逐年成長，現場亦設置外語職涯諮詢專區，協助外籍學生了解在地產業需求與就業規劃，拓展金門國際化人力資源的可能性，為當地產業注入多元生力軍。

展場內亦設有8個公益攤位，包括金門縣政府社會處勞工行政科、榮民服務處、康復之友協會、自來水廠、產業發展處等單位，提供多元公共資源與服務，同時鼓勵青年學子參與社會服務，實踐大學社會責任。