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金大攜手就業中心 徵才博覽會職缺1400個

中央社／ 金門20日電

金門大學與金門就業中心今天舉辦徵才博覽會，提供超過1400個工作機會。金大與森田藥妝合作的一條根研究中心也在今天揭牌，盼加速地方產業升級，並為青農增加耕種契作項目。

金門大學與勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署金門就業中心，今天在金大體育館共同舉辦徵才博覽會，有60家企業設攤，提供超過1400個職缺給金大學生與金門民眾。

校長陳建民表示，此次徵才博覽會設攤類別包含科技、營建、觀光、醫療、養生等，除金門在地企業外，也有約1/3是台灣企業，盼能為金大畢業生與金門在地民眾媒合適合工作機會。

金大透過新聞稿表示，根據金門就業中心統計，整體初步媒合率達55%，且後續還有可樂旅遊、新光人壽等公司舉辦說明會，預估最終媒合率更高。

此外，金門大學與森田藥粧集團推動產學合作，今天在金門大學食品科學系揭牌成立「森田金門一條根研究中心」。

陳建民說，此次產學合作將能加速金門地方產業升級，並為在地青農多1項耕種契作項目，增加就業機會；中心將聚焦於一條根原料成分分析與功效驗證、保健食品與美妝保養品應用開發等，在有別於金門原有傳統一條根產業外，增加一條根產品多元發展，達到產地溯源與學術研發目標。

金大表示，研究中心的設立，不僅將強化森田藥粧在相關領域技術創新，更有助拓展金門在地原料於國際市場應用潛力。

青農 金門

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